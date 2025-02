Fünftägiger Lagerverkauf beim Frankfurter Laufshop

Mit einem Pop-up-Store im gegenüberliegenden Laden will der Frankfurter Laufshop in der Großen Friedberger Straße sein Lager räumen, um Platz für die Frühlingskollektion zu schaffen.

Leerstand in Frankfurt als Chance für den Lagerverkauf

Laufanalyse und neue Kollektion im Frankfurter Laufshop

Info

Frankfurter Laufshop

Große Friedberger Str. 37-39

Telefon: 0 69 / 48 98 28 33

www.frankfurter-laufshop.de

Geöffnet: Mo-Fr 10-19 Uhr und Sa 10-17 Uhr

Die Tage werden länger, die Temperaturen lauer und die Frankfurterinnen und Frankfurter verbringen wieder mehr Zeit an der frischen Luft – beispielsweise um Sport zu treiben. Dafür müssen sich einige jedoch zuerst die richtige Ausrüstung zulegen. Da trifft es sich gut, dass der Frankfurter Laufshop in der Großen Friedberger Straße vom 25. Februar bis zum 1. März einen fünftägigen Lagerverkauf anbietet: Eine „ideale Gelegenheit“, wie Inhaber Jost Wiebelhaus findet, um seinen Kunden „auch mal einen günstigen Laufschuh als Wechselpaar oder eine zweite Laufjacke zu einem Sonderpreis anbieten zu können“.Der Lagerverkauf findet nicht im Laufshop selbst statt, sondern gegenüber. In dem leerstehenden Laden war vormals ein Küchenstudio ansässig. Wiebelhaus habe den Raum kurzfristig mieten können, um dort seinen Pop-up-Store zu realisieren. „Aktuell stehen viele Ladenlokale in der Frankfurter City leer“, sagt er. „Ein Leerstand kann also auch mal eine Chance sein , man muss diese nur ergreifen und in die Tat umsetzten.“ Geöffnet ist der Pop-up-Store Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr. Verkauft werden über 1000 Paar Laufschuhe sowie Lauftextilien zum Sonderpreis – allerdings ohne Umtausch und ohne vorherige Laufanalyse.Bei der Laufanalyse wird mithilfe eines 3D-Scans, einer Druckmessplatte und einer Highspeed-Kamera ermittelt, welcher Laufschuh dem Kunden oder der Kundin optimal passt. Wer darauf nicht verzichten möchte, kann sich wie gewohnt im Frankfurter Laufshop beraten lassen. Dort macht Wiebelhaus mit dem Lagerverkauf nämlich Platz für die frisch eingetroffenen Laufschuhe der Saison. „Somit gibt es zwei gute Gründe in die Große Friedberger Straße zum Einkaufen zu kommen.“