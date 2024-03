Bershka eröffnet weltweit größten Laden auf Frankfurter Zeil

Nach dem Aachener Department Store zieht die Modemarke Bershka mit einem Pop-Up-Store in die ehemalige Karstadt-Filiale auf der Frankfurter Zeil. Es ist der größte Store der Marke weltweit.

Frankfurter Zeil: Neue Bershka-Filiale eröffnet im Mai

Info

Bershka

Zeil Frankfurt

Eröffnung im Mai

Fliegender Wechsel auf der Zeil: Seit Anfang März ist bekannt, dass der erst kürzlich im ehemaligen Karstadt-Haus eröffnete Aachener Department Store seine Türen schon nach zwei Monaten wieder schließen wird. Am Eingang wies ein Plakat auf den großen Räumungsverkauf hin. Leerstehen wird das Gebäude diesmal jedoch nicht, denn im Erdgeschoss eröffnet die spanische Modemarke Bershka nun einen „langfristigen Pop-Up-Store“, wie die Fachzeitschriftberichtet.Mit rund 4000 Quadratmetern, die größtenteils als Verkaufsfläche dienen sollen, ist es die größte Bershka-Filiale weltweit. Damit löst der Standort in Frankfurt den amtierenden in Mailand ab, der nur 1900 Quadratmeter vorzuweisen hat. Knapp zwölf Jahre lang war Bershka im MyZeil ansässig gewesen, bevor es seinen Platz im Frühjahr 2023 aufgeben musste. Stattdessen ist damals die britische Sportmodemarke JD Sports in das Einkaufszentrum eingezogen. Grund für den Auszug waren zu hohe Mietpreise. Die Suche nach einem neuen Zuhause gestaltete sich bis dato schwierig.Das Unternehmen habe bereits mit der Personalsuche für den neuen Pop-Up-Store begonnen, heißt es. Die Fläche auf der Zeil werde es Ende April übernehmen und die Eröffnung des Ladens sei dann für Mai geplant. Offizielle Angaben zur Dauer des Mietvertrags gibt es nicht, aber es wird von einer Laufzeit bis Ende 2026 ausgegangen. Der ursprüngliche Plan des Gebäude-Eigentümers Sahle Wohnen sei es gewesen, das ehemalige Karstadt-Haus abzureißen und an der Stelle eine gemischt genutzte Immobilie zu errichten.