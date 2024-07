Am kommenden Wochenende ist Rundgang an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Die Studierenden präsentieren ihre Arbeiten des vergangenen Jahres.

Exklusive Einblicke in die Arbeitsweise an der HfG

Journal Offenbach: ein einmaliges Magazin

Info

Eröffnung: 12. Juli 2024, 18 Uhr, Hauptgebäude 1. OG, Aula

Ausstellung: 12. bis 14. Juli 2024

Öffnungszeiten: 12. Juli von 18 bis 22 Uhr, 13. Juli von 14 bis 22 Uhr, 14. Juli von 14 bis 20 Uhr

Orte: HfG-Campus Schlossstraße 31, GROW Strahlenberger Str. 45 (Kaiserlei), Höchster Porzellanmanufaktur (HPM) Palleskestr. 32, Frankfurt-Höchst, Johannesgemeinde Ludwigstr. 131, Hugenottenplatz/Stadthof



Der Eintritt ist frei.

Nähere Informationen zum Rundgang finden Sie hier.

Das Vorlesungsende des Sommersemesters naht und für die Studentinnen und Studenten der Offenbacher Hochschule für Gestaltung (HfG) bedeutet dies eins: Rundgang. Von Freitag (12. Juli) bis Sonntag (14. Juli) werden an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Arbeiten und Projekte vorgestellt, die über alle Lehrbereiche hinweg im Laufe des vergangenen Studienjahres entstanden sind. Los geht es am Freitagabend um 18 Uhr mit der Eröffnung samt Preisverleihung in der Aula der Hochschule.Über das Wochenende hinweg können Interessierte Einblicke, nicht nur in die beiden Fachbereiche Kunst und Design, sondern auch in die Ausbildung an der HfG sowie künstlerisch-gestalterische Prozesse erlangen, die während des laufenden Lehrbetriebes nicht möglich wären. Zu sehen sind unter anderem Performances und Installationen, Film und Musik, ebenso wie Keramikkunst oder Buchvorstellungen. Auch Führungen für Kinder werden angeboten.Ein weiteres Highlight: Im Rahmen der Juli-Ausgabe des JOURNAL FRANKFURT ist mit dem JOURNAL OFFENBACH ein einmaliges Magazin erschienen, an dem ein Team aus der hiesigen Redaktion gemeinsam mit Studierenden der HfG gearbeitet hat. Es geht um Hunderennen, Fahrräder, die Bürgermeisterin, einen Nachwuchsrapper und vieles mehr. Einige Exemplare werden auch beim Rundgang ausliegen.