Chest of Fandoms Pop-up-Store in Frankfurt

Chest of Fandoms bringt besondere Büchern nach Frankfurt und in den fantastischen Buchsalon

Der fantastische Buchsalon, Dornbusch, Eschersheimer Landstraße 293, geöffnet ab 16.9.; Chest of Fandoms Pop-up-Store, Haus des Buches, Berliner Straße 27, 1.-15.9., Instagram: der_fantastische_buchsalon

Ein halbes Jahr lang war der fantastische Buchladen im Haus des Buches in der Berliner Straße 27 zu finden – und in den Regalen dort größtenteils selbstveröffentlichte Bücher sowie Titel aus kleinen Verlagen. Genres: Fantasy oder Sci-Fi. Im August verabschiedete sich der Laden in die Sommerpause. „Kommt uns besuchen und kauft unsere Regale leer“, hieß es zuvor auf Instagram. Diesen Monat werden sich die Türen wieder öffnen, allerdings an einem anderen Ort und unter einem etwas anderen Namen: Ab dem 16. September ist der fantastische Buchsalon in der Eschersheimer Landstraße 293 am Dornbusch zuhause. Die offizielle Einweihungsparty steigt dann am Samstag, den 21. September, von 10 bis 16 Uhr.Eingeweiht wird außerdem ein neues, dauerhaftes Regal mit Artikeln der niederländischen Firma Chest of Fandoms, die sich auf Buchboxen spezialisiert hat. Unter anderem produziert sie Bücher mit limitiertem Farbschnitt, exklusive Sonderausgaben und Merch. Bereits vom 1. bis zum 15. September können jene Schätze in der Frankfurter Innenstadt geshoppt werden, in diesem Zeitraum übernimmt die Chest of Fandoms nämlich das Haus des Buches.„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit, da wir sicher sind, dass viele unserer Fans auch Fans der Chest of Fandoms sind. Somit finden sie in Zukunft alles an einem Ort“, sagt Buchhändlerin und Besitzerin des fantastischen Buchsalons, Sandra Thoms. „Es ist uns wichtig, mit dieser Zusammenarbeit zu zeigen, dass es uns darum geht, Neues zu präsentieren und die Möglichkeit zu schaffen, Bücher zu entdecken.“