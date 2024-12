Frankfurt zum zweiten Mal in Folge großzügigste Stadt Deutschlands

Im bundesweiten Vergleich spenden Menschen aus Frankfurt pro Kopf am meisten Geld. Das geht aus dem Bericht der Spenden-Plattform „GoFundMe“ für das Jahr 2024 hervor.

Cadogan: „Der Wunsch, einander zu helfen, überschreitet Grenzen, Sprachen und Kulturen“

Info

Auf „GoFundMe“ können Privatpersonen, Gruppen oder Organisationen Kampagnen starten und Spenden sammeln. Die Plattform ist in 20 Ländern verfügbar.

Frankfurt ist zum zweiten Mal in Folge großzügigste Stadt Deutschlands. Das geht aus dem Jahresbericht der Spenden-Plattform „GoFundMe“ hervor. Genauer genommen haben die Frankfurterinnen und Frankfurter im bundesweiten Vergleich pro Kopf am meisten gespendet. Insgesamt gab es 55 354 Einzelspenden – bei derzeit knapp über 770 000 Einwohnenden . Größere Städte hätten möglicherweise mehr Einzelspenden getätigt, haben aber auch mehr Einwohnende, weshalb die Anzahl der Spenden pro Kopf berechnet werde, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage.Rund 1,6 Millionen Euro haben Frankfurterinnen und Frankfurter im Jahr 2024 auf „GoFundMe“ gespendet. Die durchschnittliche Spendenhöhe lag dabei bei 28 Euro. Am meisten gespendet wurde für Notfälle, Beerdigungen und Medizinisches. Außerdem wurden 580 Spendenaktionen in Frankfurt gestartet.„Der Wunsch, einander zu helfen, überschreitet Grenzen, Sprachen und Kulturen. Unsere globale Gemeinschaft hat immer wieder gezeigt, dass Hilfe und Mitgefühl im Kern unserer Menschlichkeit liegen“, sagt „GoFundMe“-CEO Tim Cadogan. „In diesem Jahr haben sich Millionen von Menschen eingesetzt, um einander zu unterstützen – sei es durch das Starten von Spendenaktionen, das Spenden an Einzelpersonen oder gemeinnützige Organisationen oder das Teilen von Anliegen, die ihnen am Herzen liegen. Selbst wenn sie finanziell nicht geben konnten, haben sie Wege gefunden, einen Unterschied zu machen und außergewöhnliche Unterstützung geleistet und mehr als 55 Millionen Spendenaktionen in den sozialen Medien geteilt.“