Highlights des lebendigen Adventskalenders bis Weihnachten

Bis Heilig Abend hat der lebendige Adventskalender in der Neuen Altstadt noch einige kulturelle Darbietungen im Angebot. Jedem Tag um 18 Uhr gibt es bis zum 24. Dezember Vorträge, Tanz und Gesang.

Eine Übersicht der Darbietungen sowie weitere Informationen zum „Lebendigen Adventskalender“ hier.

Am 17. 12. wird die irische Weihnachtsgeschichte auf Englisch vorgetragen. Wer die Geschichte aus dem Lukas Evangelium lieber „uff hessisch“ mag, bekommt dies am 19. Dezember kabarettistisch bei der Ausgrabungsstätte Kaiserpfalz aufgearbeitet.Etwas exotischer geht es am 21. Dezember zu, die indonesische evangelische Gemeinde Frankfurt zeigt Tanz und Gesang am Haus „Hinter dem Lämmchen“. Am Tag darauf ist die Geschichte des Frankfurter Rebstocks das Thema, passend am Gebäude „Großer Rebstock“. Wer schon immer den Zusammenhang zwischen Elefanten und Akrobaten wissen wollte, der kann am Tag vor Weihnachten einen Vortrag von der Balustrade des „Goldenen Lämmchen“ lauschen.Wie jedes Jahr endet die Vorweihnachtszeit in Frankfurt am 24. Dezember mit dem Großen Stadtgeläut, bei dem alle Innenstadtkirchen von 17 – 17:30 Uhr aufeinander abgestimmt ein Klangkunstwerk entstehen lassen. Die Glocken stimmen auf die bevorstehenden Feiertage ein.Seit dem ersten Dezember ist der Advent nach Frankfurt gekommen. Doch nicht nur die brennende Kerze am festlich dekorierten Adventskranz zeugt von einer besinnlichen Stimmung. Die Neue Altstadt bietet mit dem „Lebendigen Adventskalender “ bis Heiligabend besondere Momente. Jeden Tag um 18 Uhr sind verschiedene kulturelle Darbietungen von Tanz, Gesang bis zu einer Fashion-Show nahe des Römerbergs zu bestaunen.Am 1. Dezember hat bereits der Cäcilienchor als einer der traditionsreichsten Oratorienchöre am Frankfurter Hühnermarkt die vorweihnachtliche Zeit mit über 40 Sängern eingestimmt. Doch nicht nur gesangliche Darbietungen sind Teil des „Lebendigen Adventskalenders“. Es gibt sowohl Fachkundliches über das lokale Handwerk zu erfahren als auch Einblicke in kulturelle Institutionen zu erhaschen oder die Frankfurter Stadtgeschichte hautnah mitzuerleben.In den nächsten Tagen zeigt der „Lebendige Adventskalender“ viele spannende Einblicke. Am 2. Dezember ist eine Führung durch das Stadthaus am Dom geplant, am Tag darauf lädt das Stolzemuseum zu einem Vortrag über „Weihnachtliches von Stoltze, Happ & Co“. Den krönenden Abschluss an Heiligabend macht traditionell das große Stadtgeläut mit Glockenspiel vom Frankfurter Dom St. Bartholomäus, das in der ganzen Neuen Altstadt hörbar sein wird.Die aus Fenstern und Türen, von Balkonen und Laubengängen gezeigten Darbietungen werden zusammen von der Frankfurter Kulturothek und der Dom-Römer GmbH organisiert und durchgeführt. Zusammen mit den vielen Geschäften, Cafés, Bars und Museen der Neuen Altstadt soll der „Lebendige Adventskalender“ das Viertel über die vorweihnachtliche Zeit beleben und einen Ort der Begegnung schaffen.