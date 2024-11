Bereits zum dritten Mal findet das Fashion-Event Frankfurt Secret im Massif Central und diesmal auch im Massif Arts statt. 40 internationale Vintage-Marken stellen auf vier Etagen ihre Mode zur Schau.

Frankfurt Secret ermöglicht tagelanges Shopping im Massif Arts

Frankfurt Secret mit dem „Who is Who“ der Heritage- und Vintage-Szene

Vorläufiges Programm 3. Frankfurt Secret



Donnerstag, 7. November

Massif Central

10.00 bis 18.00 Uhr – nur für B2B/Modebranche



Freitag, 8. November

Massif Central

12.00 bis 18.00 Uhr – nur für B2B/Modebranche

Massif Central im Bethmannhof: Conferencing: Panels, Diskussionen, Vorträge



18.00 bis 24.00 Uhr – für alle zugänglich

Retailer & One Year Vogel Strauss Concept-Store Anniversary Party

Midnight Shopping



Samstag, 9. November

Massif Arts

14.00 bis 22.00 Uhr Shopping all day

17.00 bis 23.00 Uhr Party at Le Garage



Sonntag, 10. November

Massif Arts

10.00 bis 18.00 Uhr Shopping all day

Das Programm wird laufend aktualisiert und ist einsehbar unter: www.frankfurtsecret.de/



Am 9. und 10. November verwandelt sich das Massif Arts in der Eschersheimer Landstraße in „Frankfurts schönstes Kaufhaus für Vintage-Mode“ – so lautet zumindest das Versprechen der Macherinnen und Macher des Frankfurt Secret. Bereits zum dritten Mal findet das Fashion-Event statt, organisiert vom Massif Central und dem Vogel Strauss Concept-Store. Im Fokus stehen neben Vintage-Mode auch Heritage-Stil und Streetwear.40 internationale Marken präsentieren auf vier Etagen ihre Kollektionen: Von zeitloser Mode, traditioneller Handwerkskunst und klassischem Design über authentische Vintage-Kleidung und Accessoires aus verschiedenen Jahrzehnten bis hin zu urbanen Accessoires, Streetwear-Mode und Sneaker-Kultur ist für jeden Geschmack etwas mit dabei.Geshoppt werden kann am Samstag zwischen 10 und 20 Uhr, bis 23 Uhr treten verschiedene Live-Acts im Massif Arts auf. Außerdem endet dort offiziell die „Adler Shopping Week“ der Eintracht, die den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie unterstützt. Am Sonntag ist das Vintage-Kaufhaus von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An beiden Tagen werden zudem City-Walks zum inhabergeführten Einzelhandel in Frankfurt angeboten. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.Bereits am 7. und am 8. November können Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus der Modebranche Panels, Vorträge und Diskussionen im Massif Central besuchen, wo die vergangenen beiden Ausgaben des Frankfurt Secret ausgerichtet wurden. Obendrein zelebriert der Vogel Strauss sein einjähriges Bestehen als Concept-Store mit einer Party, die für alle Interessierten zugänglich ist.„Mit Frankfurt Secret feiern wir die Vielfalt urbaner Modekulturen und stärken gleichzeitig die Vernetzung und den Austausch innerhalb der Modebranche“, sagt Florian Joeckel vom Massif Central. „Es wird das „Who is Who“ der Heritage- und Vintage-Szene zu Gast sein, mit Messe-Specials, Raritäten und aktuellen Kollektionen.“