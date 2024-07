30 Jahre Mainspiele: Promenade wird zum Freizeitpark

Pünktlich zu Beginn der Sommerferien verwandelt sich die Mainpromenade zum 30. Mal in einen Freizeitpark mit vielen kostenfreien Angeboten. Auch der Abenteuerspielplatz Riederwald hat Grund zu feiern.

Kinder von 1 bis 90 Jahren können nach Herzenslust ihre Energie rauslassen

Info

Mainspiele: Fest, Ffm: Sachsenhäuser Mainufer, 20. Juli bis 18. August, von 11 bis 19 Uhr

Doppeljubiläum: Der Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. wird dieses Jahr 50 und die jährlich am Sachsenhäuser Mainufer stattfindenden Mainspiele 30 Jahre alt. Eine Woche nach der Fußball-EM und Fan-Zone können Kinder vom 20. Juli bis zum 18. August für vier Wochen dort ungezwungen spielen, basteln und toben.Die ersten Mainspiele fanden anlässlich der 1200-Jahrfeier Frankfurts statt und kamen so gut an, dass sie nun seit drei Jahrzehnten bestehen und ihren festen Platz im Jahresprogramm des Abenteuerspielplatzes haben. Jährlich nehmen circa 45 000 Kinder an den Mainspielen teil. Die Promenade zwischen Eiserner Steg und Untermainbrücke verwandelt sich während dieser Zeit täglich von 11 bis19 Uhr in einen Ferien-Freizeitpark.An rund zwanzig Spielstationen – zum Beispiel beim Bungee-Trampolin, den Streetball-Körben, Getränkekistenklettern, altersspezifischen Luftkissen und Kletterkonstruktionen, Rollenrutschbahnen und Kinderschminken – können Kinder von 1 bis 90 Jahren nach Herzenslust ihre Energie rauslassen. Auch wer kreativ werden will, findet täglich wechselnde Mal- und Bastelaktionen mit Recycling-Materialien.Fast alle Aktionen sind kostenfrei. Zur Stärkung gibt es Getränke sowie Kuchen, Würstchen und Eis. Auch Bootsfahrten mit den Hafenpiraten, dem Kinder-Feuerwehrboot und dem Hafenpiraten-Speedboot, werden angeboten, bevor im August dann die Hafenpiraten offiziell in See stechen. Abfahrt ist alle 20 Minuten. Lasst die Spiele beginnen!