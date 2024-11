Bürgerinitiative gegen geplantes Neubauprojekt

Die katholische Kirchengemeinde Sankt Bonifatius plant in Oberrad das „Zukunftsprojekt Herz Jesu“. Im Zuge dessen sollen Wohnraum verloren gehen und Bäume gefällt werden. Dagegen wehren sich jetzt Anwohner.

Auf dem Gelände der Herz Jesu Kirche in Oberrad plant die katholische Kirchengemeinde Sankt Bonifatius für das „Zukunftsprojekt Herz Jesu“ den Abriss ihrer bestehenden Liegenschaften und einen Neubau. Am Standort Mathildenstraße 28 haben die geplanten Eingriffe in die Natur und Flächenversiegelung zu Protesten geführt. Die Bürgerinitiative „Nachbarprotest" kritisiert den „zu großen und teuren Neubau“.Die Kirchengemeinde beabsichtigt , eine Kita neu zu errichten und einen Teil des Grundstücks in Erbpacht an die Caritas zu übertragen. Es soll ein großes mehrstöckiges Gebäude in U-Form entstehen, das unter anderem eine Tagespflege für Senioren des Stadtteils beherbergt. Betreute Wohngemeinschaften für Jugendliche sowie Wohnungen für Familien sind neben einem „Kinder- und Familienzentrum“ (KiFaZ) ebenfalls geplant. Das Projekt stehe mit den „Planungen jetzt quasi am Nullpunkt“, so Gaby Hagmans, Direktorin des Caritasverbands. Es sei noch nichts endgültig entschieden, aber es gebe bereits seit Anfang des Jahres einen Grundsatzbeschluss.Diesen Beschluss nehmen sich Kritiker des Projektes als Anlass, auf schwerwiegende Mängel des Bauvorhabens hinzuweisen: Die Bürgerinitiative „Nachbarprotest“ kritisiert den geplanten Abriss des ehemaligen Schwesternheims St. Margaretha und das Vorhaben, für den geplanten Neubau von zwei Gebäuden auch schützenswerte Bäume zu fällen. Die Initiative fordert eine Überprüfung alternativer Baukonzepte, die den Umweltschutz und die Erhaltung des Stadtbilds stärker berücksichtigen. Ein Sprecher der Initiative sagt: „Das öffentliche Interesse verlangt, dass die langfristigen Folgen solcher Eingriffe für das lokale Klima und die Lebensqualität der Anwohner berücksichtigt werden.“Die Bürgerinitiative kritisiert den großen Neubau am Standort Mathildenstraße 28 mit einer „geplanten Größe von 4.000 m² verteilt auf fast 5 Stockwerken“, verbunden mit dem Verlust von bezahlbarem Wohnraum. Die Kirchengemeinde hätte die von ihr vermieteten Wohnungen im Schwesternheim verfallen lassen und „nichts in die bauliche Substanz investiert“. Neben anderen Gründen, wie die Vergrößerung der Kindertagesstätte, führe die Kirche nun den Zustand des Gebäudes als Grund für den Abriss und Neubau der Gebäude an. Dabei könnte es zudem aufgrund der unzureichenden Bausubstanz zu Schäden an angrenzenden Häusern kommen.Die Initiative „Nachbarprotest“ mutmaßt, der zu erwartende Immobilienprofit durch möglichst hohe Ausnutzung der Fläche sei wichtiger als Naturschutz oder die Interessen der Nachbarschaft. Es bedeute zudem „eine enorme Flächenversiegelung, viele gefällte Bäume, ein höheres Verkehrsaufkommen, sowie der Wegfall von Parkplätzen in der Mathildenstraße“ während der Bauphase für die Anwohner. Die Kirchgemeinde stellt dagegen eher die Vorteile des Neubaus in den Vordergrund: Mehr Kita-Plätze im Stadtteil, die erneute Schaffung von Wohnraum und inklusiven Angeboten, die von der Kirchengemeinde im Neubau geplant sind. Auch Ersatzpflanzungen seien geplant.Die Fronten zwischen der Bürgerinitiative und der Kirchengemeinde wirken mittlerweile verhärtet, trotz angekündigter Gesprächsbereitschaft scheint ein konstruktiver Austausch in weiter Ferne.