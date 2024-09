Zukunft der Hauptwache: Frankfurter Bürger gestalten mit

Die Hauptwache in Frankfurt soll modernisiert werden. Bürger können bei der Planung mitreden. Die Stadt lädt zu ersten Gesprächen ein, um die Zukunft des Platzes zu gestalten.

Frankfurts Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen

Info

Alle Dialogstandtermine im Überblick:



- Montag, 23. September, von 13 bis 19 Uhr

- Dienstag, 24. September, von 8 bis 11 Uhr

- Donnerstag, 10. Oktober, von 15 bis 18 Uhr

- Freitag, 11. Oktober, von 9 bis 12 Uhr

- Dienstag, 12. November, von 14 bis 20 Uhr

- Mittwoch, 13. November, von 10 bis 16 Uhr

- Donnerstag, 14. November, von 16 bis 18 Uhr

Die Hauptwache in Frankfurts Innenstadt gilt als Knotenpunkt im öffentlichen Verkehrsnetz der Stadt. Für viele Generationen von Frankfurterinnen und Frankfurtern spielt der Platz eine bedeutende Rolle. Die Geschichte reicht bis ins Jahr 1671 zurück; zu dieser Zeit befand sich ein erstes Wachlokal an der Stelle des heutigen barocken Gebäudes, in dem sich heute ein Café befindet.Spätestens seit den 60er-Jahren und dem damit verbundenen unterirdischen Bau von S-Bahn-Stationen hat der Platz eine neue zentrale Bedeutung für die Stadt erhalten. Wer die Zeil erreichen möchte, kommt an der Hauptwache kaum vorbei. Der Ort gilt heute auch als ein beliebter Treffpunkt. Nun soll sich der Platz weiterentwickeln.Die Stadt plant die Zukunft der Hauptwache und möchte dafür die Meinung der Einwohner einholen. Dies gilt als erster Schritt im Wandlungsprozess. Um die Örtlichkeit für die kommenden Jahre gemeinsam zu gestalten, lädt die Stadt zu den ersten beiden von sieben Dialogangeboten zur Bürgerbeteiligung am Montag, den 23., und Dienstag, den 24. September, ein. Dafür wird ein Stand direkt an der Hauptwache eingerichtet.Dort soll die Gelegenheit geboten werden, ins Gespräch zu kommen. Die Stadt möchte die Perspektiven der Bürger einholen und durch Geschichten, Meinungen und Erfahrungen Informationen sammeln. Parallel wird eine Umfrage durchgeführt, und darüber hinaus werden Beobachtungen zur Nutzung des Platzes angestellt.Neben dem Stand werden zudem Informationswände aufgestellt. Über ein ganzes Jahr soll Bürgern die Möglichkeit geboten werden, innerhalb verschiedener Aktionsformate aktiv an der Gestaltung der Hauptwache mitzuwirken.Weitere Informationen gibt es hier