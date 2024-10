The Nightmarket returns

Design, Lifestyle und besondere Erlebnisse: Der Nightmarket kommt erneut nach Frankfurt. Auf sechs Etagen des 25hours Hotels warten rund 60 Pop-Up-Rooms.

The Nightmarket, 12. Oktober, Eintritt: VVK 9 Euro, Abendkasse 11 Euro. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Am 12. Oktober laden die Veranstalter zusammen mit IMA Clique erneut zum Nightmarket nach Frankfurt ein. Im 25hours Hotel in der Niddastraße erwarten die Besucherinnen und Besucher eine „vibrierende Kulisse aus Design, Lifestyle und besonderen Erlebnissen“, wie die Veranstalter schreiben.Auf sechs Etagen des Hotels können Interessierte in rund 60 Pop-Up-Rooms verschiedene Moden, Accessoires, Schmuck, Kunst und Vintage entdecken. In der Experience-Area werden Live-Tattoo-Sessions, Grillz, Tooth Gems und Workshops angeboten. Und im „Lillet Room“ gibt es ein Photo-Shooting-Bad mit spritzigen Drinks.Begleitet wird der Abend mit einem kuratierten Musikprogramm: Elektronische Beats im Speak-Easy-Room der Shuka Bar und in der Club-Suite sowie Live-Music-Sessions in versteckten Hotelzimmern. Für Speis und Trank ist in der Food-Area gesorgt: Orientalisches Streetfood, Specials und süße Leckereien, die beliebte Loaded-Pommes-Bar gibt es auch wieder – auch mit veganen und vegetarischen Varianten.