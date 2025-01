Thalia eröffnet Flagship-Store auf der Zeil

In den Räumlichkeiten des Bauprojekts „One Two One“ in der Frankfurter Innenstadt hat der Buchhändler Thalia eine Verkaufsfläche gemietet. Die Eröffnung der Filiale ist für Sommer 2026 geplant.

Innenstadt-Filiale: Thalia will Lücke in der Region Frankfurt schließen

„One Two One“ auf der Frankfurter Zeil wird Mixed-use-Immobilie

Der Buchhändler Thalia kommt in die Frankfurter Innenstadt. An der Ecke von Zeil und Liebfrauenstraße hat das Hagener Unternehmen eine „großzügige“ Einzelhandelsfläche im Bauprojekt „One Two One“ gemietet. Auf rund 2500 Quadratmetern, die sich über zwei Etagen erstrecken, will Thalia dort im Sommer 2026 einen Flagship-Store eröffnen. In der ersten Jahreshälfte 2026 soll die Fläche übergeben und mit dem Innenausbau begonnen werden. Zusätzlich zu der reinen Verkaufsfläche soll es in der Buchhandlung Aufenthaltsbereiche mit einem „attraktiven Gastronomieangebot“ für Kundinnen und Kunden geben.In Frankfurt ist Thalia derzeit nur im Nordwestzentrum vertreten. Außerdem gibt es Filialen im Main-Taunus Zentrum in Sulzbach, im Komm-Center Offenbach und im Forum Hanau. „Immer wieder werden wir angesprochen, warum wir in der Frankfurter Innenstadt bisher nicht zu finden sind“, sagt Vertriebsdirektor Michael Wetzel. „Mit der angemieteten Fläche im entstehenden One Two One schließen wir künftig diese Lücke in der Region.“ Wer aktuell auf der Zeil Bücher shoppen will, tut dies im konkurrierenden Hugendubel nahe der Hauptwache.Insgesamt betreibt Thalia 394 eigene Buchhandlungen in Deutschland und Österreich. Außerdem hält das Unternehmen Anteile an rund 60 Buchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG in der Schweiz. In der gesamten DACH-Region beschäftigt Thalia rund 6800 Mitarbeitende.Neben Flächen für den Einzelhandel im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss des „One Two One“ soll es in der rund 10 000 Quadratmeter großen Mixed-use-Immobilie im zweiten und fünften Obergeschoss Büroflächen geben. Oberhalb des fünften Stockwerks soll eine Dachterrasse entstehen, die als Gemeinschaftsfläche genutzt werden kann. Auch ein Innenhof ist geplant.Das Bauprojekt wird von dem globalen Unternehmen Hines realisiert, welches das Bestandsgebäude in großen Teilen erhalten möchte, indem es auf eine Holzhybridbauweise setzt.