Nächstes Traditionshaus schließt nahe der Zeil

Das Insolvenzverfahren des Herrenausstatters Wormland ist eröffnet. Drei der zwölf Standorte in Deutschland müssen Ende Juni ihre Türen schließen, unter anderem die Filiale nahe der Zeil in Frankfurt.

Wormland schließt in Frankfurt: keine „wirtschaftlich tragfähige Lösung“ mit Vermieter

Info

Wormland

Biebergasse 2, nahe der Hauptwache

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.30-20 Uhr, Sa 10-20 Uhr

Schließt im Juni

Sie werden allmählich knapp auf und um die Frankfurter Zeil: die Herrenausstatter. Nachdem Anfang 2024 bereits das Modehaus Eckerle nahe der Konstablerwache nach 23 Jahren seine Türen schließen musste, gehen die Schließungen im Sommer in der Nähe der Hauptwache weiter. Die in der Biebergasse ansässige Filiale der Modekette Wormland macht Ende Juni zu.Schon im Januar stellte Wormland den Antrag auf Insolvenz, die Filialen blieben vorerst alle geöffnet. Am Montag (25. März) hat nun das Insolvenzverfahren in Eigenregie vor dem Amtsgericht Hannover begonnen. Bis Mitte April soll ein Sanierungsplan vorgelegt werden, das Ende des Verfahrens ist für den Sommer vorgesehen. Für drei der zwölf Standorte in Deutschland kommt die Rettung jedoch zu spät, neben der Filiale in Frankfurt müssen auch jene in Nürnberg und eine der beiden in Bremen (Sögestraße) schließen.„Unser erklärtes Ziel war, alle Standorte zu erhalten. Leider haben wir es nicht geschafft, die Vermieter dieser Standorte für eine wirtschaftlich tragfähige Lösung zu gewinnen. Wormland verbindet eine jahrzehntelange Geschichte mit Frankfurt, Nürnberg und der Bremer Filiale Sögestraße, es arbeiten großartige Menschen in diesen Filialen. Ihnen gilt unser ganzes Mitgefühl“, heißt es vonseiten der Wormland-Geschäftsführer Tim Kälberer, Peter Wolff und Bernd Sölter. Insgesamt beschäftigt Wormland derzeit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Zuletzt schloss der Aachener Department Store auf der Frankfurter Zeil nach nur zwei Monaten wieder seine Türen. In das Erdgeschoss des ehemaligen Karstadt-Hauses zieht im Mai die spanische Modemarke Bershka ein. Auf rund 4000 Quadratmetern eröffnet hier der größte Store der Marke weltweit.