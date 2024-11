Uniqlo kommt nach Frankfurt

Nun also doch: Bereits mehrfach wurde über einen Uniqlo Store in Frankfurt spekuliert, 2025 soll die japanische Modemarke tatsächlich eine Filiale in der Innenstadt eröffnen.

Info

Taurus

Unter dem Projektnamen „Taurus“ (lateinisch für Stier) wird das Bestandsgebäude in der Biebergasse 6-10 beziehungsweise am Börsenplatz 7-11 revitalisiert sowie baulich und technisch saniert. Insgesamt umfasst das Gebäude etwa 14 500 Quadratmeter Fläche, die sich auf bis zu acht Geschosse verteilen. In Auftrag gegeben wurde das Projekt von der Ganymed GmbH & Co. Dritte Grundstücksgesellschaft KG, vertreten durch Axa Investment Managers Deutschland.

Zieht auch H&M in die Biebergasse?

Uniqlo eröffnet einen Flagship-Store in Frankfurt. Das berichtet die Zeitschriftund beruft sich dabei auf „gewöhnlich gut unterrichtete Kreise“. Die japanische Modemarke soll im kommenden Jahr einen 2500 Quadratmeter großen Store im Neubauprojekt „Taurus“ in der Biebergasse beziehen, wo früher Görtz ansässig war. Der Mietvertrag sei bereits unterschrieben.Mit 2500 Quadratmetern nimmt Uniqlo ungefähr die Hälfte der Gesamtverkaufsfläche der Immobilie ein. Lautsoll sich die H&M-Marke Arket ebenfalls eine 1000 Quadratmeter große Fläche gesichert haben. Arket ist eine Mode- und Lifestyle-Marke, die Produkte für Herren, Damen, Kinder und Wohnkultur im mittleren Preissegment anbietet. Die dritte Handelsfläche in der Immobilie ist scheinbar noch nicht vermietet.In der Vergangenheit wurde bereits mehrfach darüber spekuliert, ob und wann Uniqlo einen Store in Frankfurt eröffnet – bis dato stellten sich die Gerüchte stets als falsch heraus. Deutschlandweit ist das japanische Unternehmen derzeit mit zehn Filialen vertreten, davon sechs in Berlin und jeweils eine in Hamburg, Köln, Düsseldorf und Stuttgart. International strebt die Muttergesellschaft Fast Retailing an, sowohl Uniqlo als auch dessen Schwestermarke GU zu expandieren. Zum Standort Frankfurt hat sich Uniqlo noch nicht geäußert.Auch interessant: Während auf der Zeil in den vergangenen Wochen einige neue Stores geöffnet haben, hat Zalando bekanntgegeben, das Outlet auf der Leipziger Straße Anfang 2025 schließen zu müssen.