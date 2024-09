Boxenstopp auf der Frankfurter Dippemess

Am 6. September startet in Frankfurt wieder die Dippemess. Neben Imbissbuden, Süßwarengeschäften und Losständen gibt es zahlreiche Attraktionen zu entdecken – wie zum Beispiel „Mike’s Pitstop“.

Dippemess im Herbst 2024: Big Splash, Evolution und Mike’s Pitstop

Info

Frankfurter Dippemess

Festplatz am Ratsweg

6. bis 22. September 2024



Öffnungszeiten:

Di-Do 15-23 Uhr

Fr 15-24 Uhr

Sa 14-24 Uhr

So 12-23 Uhr

Mo Ruhetag



Eröffnung: 6. September um 18 Uhr mit OB Mike Josef



Kindertage: 10. und 17. September von 15-20 Uhr, 2 Tickets zum Preis von 1 (Kinder bis 12 Jahre)

Hupend biegt ein Lkw mit roter Fahrerkabine am Donnerstagvormittag vom Bornheimer Hang auf den Festplatz am Ratsweg . Geladen hat der Wagen knapp ein Dutzend Gondeln. Ihre Dächer glitzern silber, die durchsichtigen Wände schimmern im Sonnenlicht lila. „Da kommt das Riesenrad“, sagt Thomas Feda von der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main. „Wir liegen ein bisschen hinter dem Zeitplan.“ In etwas mehr als 24 Stunden sollen schon die ersten Gäste mit diesem oder einem anderen der insgesamt 109 Geschäfte fahren können, zuvor heißt es jedoch: aufbauen.Vom 6. bis zum 22. September findet auf dem Festplatz wieder die Dippemess statt – und leitet das Ende der diesjährigen Volksfestsaison ein. Wenige Tage nachdem das Bad Homburger Laternenfest vorbei ist, werden einige Buden und Attraktionen aus dem Hochtaunuskreis nach Frankfurt transportiert. Aber auch von anderswo kommen sie hier: Da in Stuttgart bald die Wasen und in München das Oktoberfest beginnen, herrsche große Konkurrenz um die Fahrgeschäfte, erklärt Feda. Außerdem wolle man den Besucherinnen und Besuchern Abwechslung bieten.Neu auf der Dippemess sind diesen Herbst die Wildwasserbahn „Big Splash“, der Propeller „Evolution“ und das Laufgeschäft „Mike’s Pitstop“. Mit 66 Metern Höhe ist „Evolution“ das höchste, transportable Flugkarussell der Welt – und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde. Nicht ganz so schnell und mit Hindernissen, die man überwinden muss, geht es unterdessen in „Mike’s Pitstop“ voran. Auf vier Etagen kann ein Boxenstopp im zweitgrößten mobilen Laufgeschäft der Welt eingelegt werden.Für Kinder bis 12 Jahre sind der 10. und der 17. September besonders interessant. An diesen beiden Dienstagen erhalten sie zwischen 15 und 20 Uhr zwei Tickets für Fahrgeschäfte zum Preis von einem. Eröffnet wird die Dippemess am Freitag, den 6. September, um 18 Uhr bei einem Rundgang mit Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). Bis dahin ist dann hoffentlich auch das Riesenrad fertig aufgebaut.