IMAX: Kino der Superlative in Frankfurt

Im Cinestar Metropolis an der Eschenheimer Anlage in Frankfurt eröffnet bald der erste IMAX-Kinosaal in Hessen. Geboten wird „Kino in einer anderen Dimension“ – oder so etwas ähnliches.

Getreu dem Frankfurter Motto „Höher, schneller, weiter“ bekommt der Kinobesuch einen luxuriösen Eventcharakter

Kino ist nicht mehr gleich Kino. Heutzutage, wo eine neue lebendige Medienvielfalt dem einstigen Bewegtbild-Platzhirsch den Vorrang abzulaufen droht, müssen sich die Konzerne und Betreiber großer Lichtspielhäuser und Multiplex-Ketten schon einiges einfallen lassen, um den Kinobesuch wieder zum Gesamterlebnis werden zu lassen. Aber Kino ist zäh. Als beispielsweise seinerzeit das Fernsehen erfunden wurde, machte man einfach die Filme größer. Hat funktioniert.Eines der Zauberwörter modernen Zukunftskinos heißt IMAX. Dahinter verbirgt sich (um Wikipedia zu zitieren) „ein vom gleichnamigen kanadischen Unternehmen IMAX Corporation entwickeltes Kino-System. Es beruht mit 70-mm-Film auf dem breitesten genormten Filmformat, gleichzeitig größtem üblichen Bildformat auf dem horizontal geführten Film. Die sich daraus ergebende hohe Auflösung ermöglicht helle und scharfe Projektionen auf besonders großen Bildwandflächen, die das Gesichtsfeld des Zuschauers nahezu vollständig ausfüllen.“ Kurz: IMAX gibt einem das Gefühl, als wäre man mittendrin in der Action.So weit das Technische, jetzt zu den guten Nachrichten: Das IMAX-Filmerlebnis wird nun bald auch bei uns in voller Pracht zu erleben sein. Im Cinestar Metropolis wird nämlich gerade der Saal 5 mit 304 Sitzen zum IMAX-Kinosaal umgestaltet, was einem cineastischen Upgrade der gesamten Region gleichkommt. Die Umbauarbeiten sollen Mitte Dezember abgeschlossen sein. Versprochen werden neueste Laserprojektion auf einer exklusiv in Kanada hergestellten Spezialleinwand (21,34 x 11,30 Meter), ein „immersives Soundsystem“ (es wird also laut) und ganz besondere 3-D-Projektionen. Getreu dem Frankfurter Motto „Höher, schneller, weiter“ bekommt der Kinobesuch also wieder einen luxuriösen Eventcharakter, der – so hoffen wir mal – seinesgleichen sucht.Oliver Fock, Geschäftsführer der bundesweiten Cinestar-Gruppe, ist jedenfalls hellauf begeistert: „Mit unserem neuen IMAX-Saal tauchen wir in Frankfurt in eine andere Dimension des Filmgenusses ein. Deshalb sind wir auch sehr stolz, den Besucher*:innen in unserem wichtigen Standort in Frankfurt diesen technischen Standard künftig als weiteres Highlight präsentieren zu können.“ So viel Vorfreude ist natürlich ansteckend – jetzt müssen nur noch die dazugehörigen Filme was taugen.So soll der fertige IMAX-Kinosaal aussehen © Cinestar Metropolis