Frankfurt Zeil: Sportscheck eröffnet in alter Görtz-Filiale, Läderach zieht um

Kaum ein Monat vergeht aktuell, ohne dass sich auf der Frankfurter Zeil etwas verändert. Auch der frische Monat September kommt mit Neuigkeiten. In der seit einiger Zeit leerstehenden ehemaligen Görtz-Filiale wird der Sporthändler Sportscheck einen Store eröffnen. Aktuell betreibt der Sport-Fachhändler bereits eine 3000 Quadratmeter große Filiale in der angrenzenden Schäfergasse. Diese wird das Sporthaus aufgeben. Ende Januar soll die neue Filiale auf der Zeil eröffnen, wie dieberichtet.Mit rund 2000 bis 3000 Quadratmetern wird die neue Filiale auf der Zeil etwas kleiner ausfallen, als die Räumlichkeiten in der Schäfergasse – günstiger wird die Miete vermutlich nicht sein. Bundesweit gibt es insgesamt 30 Sportscheck-Filialen sowie vier Outlets. Neben Frankfurt wird der Sporthändler auch in Berlin und Leipzig jeweils eine neue Filiale eröffnen, wie das Branchenmagazinberichtet.Die Neubesiedlung der Zeil scheint aktuell im Zeichen des Sports zu stehen – nicht nur Sportscheck wird sich demnächst auf der Zeil einquartieren, auch der Sneaker-Händler Snipes zieht demnächst auf die Zeil und übernimmt die Räumlichkeiten des Herrenausstatters Eckerle . Genau wie Sportscheck auch, befindet sich eine, wenn auch kleinere, Snipes-Filiale in der Schäfergasse. Neben Sportscheck und Snipes wird auch der britische Schuhfilialist JD Sport im kommenden Jahr auf der Zeil eröffnen. Die Streetwear-Kette wird dabei die aktuelle Fläche des Modehändlers Bershka im Erdgeschoss der MyZeil übernehmen.Seit rund sechs Jahren mietet der Schweizer Schokoladenhersteller Läderach eine Fläche auf der Zeil. Nun will er aus dem Gebäuderiegel ausziehen. Wie dieberichtet soll es auf die Freßgass’ gehen – eine geeignete Fläche habe man bereits gefunden. Dort zieht der Schokoladen-Spezialist in die Räumlichkeiten der Kaffeebar-Kette Coffee Fellows. Der Umbau ist bereits im Gange und die Eröffnung soll voraussichtlich im Frühjahr 2024 stattfinden.