Volkshochschule will „Demokratie im digitalen Zeitalter bewahren“

Die Volkshochschule Frankfurt beleuchtet bei ihren Begleitveranstaltungen zum Digitalgipfel Themen für Jugendliche. In Workshops lernen sie unter anderem, wie sie mit Gewalt im Netz umgehen können.

Digitalgipfel 2024 in Frankfurt: Angebot gegen Gewalt im Netz richtet sich an Jugendliche

Info

Details zu Anmeldung und Programm gibt es hier.

„Digital-Gipfel@VHS im Stadthaus“ ist Teil des aktuellen VHS-Programmschwerpunkts „Hereindiskutiert! VHS im Stadthaus“. Weitere Informationen hierzu finden sich hier.

Der bundesweite Digitalgipfel kommt dieses Jahr nach Frankfurt. Unter dem Motto „Deutschland Digital – Innovativ. Souverän. International“ diskutiert die Bundesregierung auf der Großveranstaltung mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik. Als regionales Angebot bietet die Volkshochschule Frankfurt (VHS) ein zugeschnittenes Programm für Digitalinteressierte jeden Alters.Ort der Veranstaltung ist am 21. und 22. Oktober das Stadthaus am Markt in der neuen Altstadt. Das Gebäude ist Schauplatz für kostenlose Angebote, die sich mit aktuellen digitalen Themen an Bürgerinnen und Bürger richtet. Unter dem Titel „Digital-Gipfel@VHS im Stadthaus“ trägt die VHS Frankfurt ihr eigenes Begleitprogramm in die Stadt. Dabei beleuchtet sie das Digital-Gipfel-Motto in zahlreichen Workshops, Podien und Panels aus regionaler Perspektive.Digitaldezernentin der Stadt Frankfurt, Eileen O’Sullivan ( Volt ), betont die wichtige Rolle der VHS: „Digitale Orte wie die VHS setzen wichtige Impulse für Veränderungsbereitschaft und Innovationsfähigkeit. Damit wir im digitalen Zeitalter unsere Demokratie bewahren und sozialen Zusammenhalt sicherstellen.“ Besonders die Angebote an Jugendliche sind auf Themen wie etwa Gewalt im Netz ausgerichtet und vermitteln einen wichtigen Eindruck, wie damit effektiv umgegangen wird.Kooperationspartner des Events sind neben der Stadt Frankfurt, das Jugend- und Sozialamt Frankfurt am Main, der BPW Club Frankfurt am Main (Mitglied des Business and Professional Women Germany), die Frankfurt University of Applied Sciences, sowie das KI-Labor der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Sie sind hauptverantwortlich für die Umsetzung der Workshops und decken die vielfältigen Themen ab. Die kostenlose Veranstaltung kann nach Online-Anmeldung besucht werden.