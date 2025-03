Veranstaltungen zum Weltfrauentag in Frankfurt

Seit über 100 Jahren feiert die ganze Welt am und um den 8. März den Internationalen Frauentag. Auch in Frankfurt finden einige Veranstaltungen statt, wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

Weltfrauentag: Demonstrationen in Frankfurt

Weltfrauentag: Live-Veranstaltungen in Frankfurt

Weltfrauentag: Filmveranstaltungen in Frankfurt

Weltfrauentag: Theaterprogramm in Frankfurt

Info

Der Weltfrauentag findet jährlich am 8. März auf der ganzen Welt statt. Mancherorts gilt er sogar als Feiertag. Am und um den 8.März wird in Form von Demonstrationen, Kundgebungen, Protestmärschen und anderen Veranstaltungen auf noch immer herrschende Ungleichheit zwischen Männern und Frauen aufmerksam gemacht. Gleichzeitigt wird denen gedacht, die für Frauenemanzipation und die Gleichheit der Geschlechter gekämpft haben. „Keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte“, mit diesen Worten kämpfte Clara Zetkin, deutsche Sozialistin, bereits 1910 auf der Sozialistischen Internationalen in Kopenhagen für einen Weltfrauentag.



Im Rahmen des Weltfrauentages setzt Frankfurt ein Zeichen und organisiert zahlreiche Veranstaltungen. Im Mittelpunkt steht, auf Missstände wie Häusliche Gewalt an Frauen und Kindern, Gleichberechtigung der Geschlechter, Gewalt und Diskriminierung aufmerksam zu machen.08.03., 14:00 UhrRömerbergAm Samstag ruft das Bündnis feministischer Kampftag zur Demonstration auf. Das Bündnis möchte am feministischen Kampftag gemeinsam ein starkes, ein lautes und ein wütendes Zeichen setzen für eine gerechte, feministische und solidarische Gesellschaft.08.03., 10:30-13:00 UhrRömerbergAmnesty International veranstaltet eine Infokundgebung, bei der sie über die Situation von Frauen in Deutschland und auf der ganzen Welt informiert. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Häusliche Gewalt an Frauen und Kindern, Gleichberechtigung der Geschlechter, Stopp zu Gewalt und Diskriminierung, LGBTI+ und Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Weitere Infos gibt es hier 08.03., 16.30 UhrRathenauplatzÜber 20 Vereine, Frauenträger, Organisationen und Parteien fordern, die Gleichberechtigung und Frauenrechte als relevantes Thema im Koalitionsvertrag aufzunehmen. Neben politischen Reden der Frauendezernentin, Tina Zapf-Rodriguez und Vertreterinnen, der zahleichen Frauenträger, wird es auch eine künstlerische Performance über afrobrasilianische und diasporische Emanzipation geben. Weitere Infos gibt es hier 07.03., 20:25Grünes-Theater, Rebstöcker Straße 49d Frankfurt am MainAm Freitag findet die Stand-Up Comedy Show „Whos your mommy“ statt. Sasskia Hassler leitet humoristisch durch den Abend, Be Dj Shoo sorgt für passenden Sound vor, nach und während der Show. Weitere Infos gibt es hier 08.03., 12:00 – 16:00 UhrEvangelisches Frauenbegegnungszentrum, Saalgasse. 15Das Evangelische Frauenbegegnungszentrum organisiert am Samstag die Veranstaltung „Frauen in Bildern“. Auf dem Programm stehen Fotogeschichten und an einer Bilderwand werden die starken Geschichten ganz unterschiedlicher Frauen weltweit geteilt, um Mut zu machen und Perspektiven zu erweitern. Weitere Infos gibt es hier: Details08.03., 19 UhrMuseum für Kommunikation, Schaumainkai. 53Verschiedene Frauen halten Reden zur Buchprämiere von „Ich bin viele!“. Am Weltfrauentag reden Frauen allen Alters, mit den unterschiedlichsten Hintergründen über das, was sie beschäftigt: Über unerreichbare Körperideale, die Reduktion auf das Äußere, über Outing und erste Liebe. Gewohnt gemischt sind die Tonarten ihrer Reden: Manche sind ernst, andere humorvoll. Was sie eint, ist ihr gemeinsamer Widerstand gegen ein System, das die Einzelne unsichtbar macht. Weitere Infos gibt es hier 08.03., 19.30 UhrNetzwerk Seilerei, Offenbacher Landstraße. 190die Frauenband Kick la Luna organisiert ein Benefizkonzert und hat Feministinnen und Aktivistinnen aus Frankfurt mit starken Statements eingeladen. Weitere Infos gibt es hier 08.03.,Club VoltaireAm Samstagabend findet die Frauentagsparty mit DeeJ Amphibious statt. Die Ver.die Frauen aus Frankfurt und der Region, sowie Kolleginnen und Kollegen anderer Gewerkschaften sind eingeladen.07.03., 17.30 UhrAmt für multikulturelle Angelegenheiten, Mainzer Landstraße. 293„Answer“ dokumentiert einen Wegweisenden Fall der #MeToo Bewegung in China. Dabei fängt er die Rückschläge und Erfolge ein. Der Dokumentarfilm wird in chinesischer Originalversion mit englischen Untertiteln gezeigt. Mehr Infos gibt es hier 08.03., 17.30 UhrDFF –Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Schaumainkai 41Der Film porträtiert den Frauenwiderstand der 80er Jahre in Italien. Die Regisseurin Yvonne Scholten ist als Gast eingeladen.08.03., 18 UhrUni Frankfurt, Mertonstraße 26-28 und Café KozDie Veranstaltung „Mujer Rebelde“ startet mit der Eröffnung der Ausstellung „Femizid, Stopp“ in Raum K4 der Uni Frankfurt, Mertonstraße 26-28. Um 19:00 startet dann die Filmvorstellung „Naomis Reise“ im Café Koz. Dort findet anschließend um 21:00 eine Diskussion zum Thema „Femizid, Rassismus, Starflosigkeit“ statt. Die Veranstaltung endet dann mit einer Party im Café Koz ab 22:30, gefördert vom Frankfurter Frauenrat. Weitere Infos gibt es hier 09.03., 12 UhrKino Harmonie, Dreieichstraße 54Cinema for Freedom e.V. und Hamrah United e.V. stellen den Dokumentarfilm „White Torture“ vor. Anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion mit Gästen wie Dr. Narges Eskandari-Grünberg (Grüne) und der Regisseurin des Films.Weitere Infos gibt es hier 09.03., 12.30 UhrMal Seh'n Kino, Adlerflychtstr.6Als 90 Prozent der isländischen Frauen an einem Herbstmorgen im Jahr 1975 ihre Arbeit niederlegten und ihre Häuser verließen, weil sie sich weigerten zu arbeiten, zu kochen oder sich um die Kinder zu kümmern, brachten sie ihr Land zum Stillstand und katapultierten Island zum „besten Ort der Welt, um eine Frau zu sein“. Der Film erscheint pünktlich zum 50. Jahrestag des Streiks im Jahr 2025 und regt mit seiner Botschaft über die kollektive Kraft der Frauen, ihre Gesellschaft zu verändern, dazu an, das Mögliche neu zu denken. Weitere Infos gibt es hier 07., 08. und 09.03., 20 UhrKulturhaus Frankfurt, Pfingstweidtstraße. 2Das Zwei-Personen-Stück handelt von der Schriftstellerin Gertrude Stein und ihrer Lebensgefährtin Alice B.Toklas. Der Autor Win Wells zeichnet die Geschichte des Paars als eine Reise durch die Zeit, mit Vorausblick und Rückschau voller berühmter Persönlichkeiten, mit offiziellen Zeitdokumenten und Zugleich höchst privaten Einblicken in ein Leben jenseits gesellschaftlicher Konvention. Weitere Infos gibt es hier 08.03., 20 UhrInternationales Theater, Hanauer Landstraße 5-7Am Samstag kann man um 16:00 die Ausstellung „Frauen im digitalen Zeitalter“, sowie die Buchvorstellung „Social Media: Mein kleiner Freund, mein großer Feind“ mit anschließender Diskussionsrunde, besuchen. Um 20:00 Uhr feiert das Theaterstück „Cocon“ Prämiere und die Veranstaltung gipfelt um 22:00 in der Aftershowparty.