Frankfurts höchster Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Der City Christmas Market auf dem Parkhaus der Konstablerwache ist eröffnet. Bis zum Weihnachtsvorabend können Besucherinnen und Besucher hier Weihnachtsstimmung und Hüttengaudi erleben.

Konstablerwache: City Christmas Market und CityAlm statt CityBeach

Info

City Christmas Market

9. November bis 23. Dezember 2023

Geschlossen: 19. und 26. November

Mo-Fr 16-23 Uhr; Sa 14-23 Uhr; So 14-21 Uhr

Parkhaus Konstablerwache, 5. OG

Carl- Theodor-Reiffenstein-Platz



CityAlm

Öffnungszeiten von November bis Dezember

Mo-Fr 17-00 Uhr; Sa 14-00 Uhr; So 14-22 Uhr

Hüttengaudi: Do-Sa ab 22 Uhr

Hoch oben auf dem Parkhaus der Konstablerwache hat am Donnerstag, 9. November , mit dem City Christmas Market der höchste Weihnachtsmarkt Frankfurts aufgemacht – trotz Regen. Wo im Sommer am CityBeach zur Abkühlung Cocktails geschlürft werden, gibt es im November und Dezember Glühwein, heißen Apfelwein und Aperol mit Zimt.Insgesamt 15 Holzhütten zieren das Parkhaus-Dach und kreieren eine weihnachtliche Winterlandschaft. Neben sämtlichen Heißgetränken ist auch mit Speisen für das leibliche Wohl gesorgt: Bratwurst, Pizza, Raclette, Burger, Pommes, Churros oder Crêpes gibt es je nach Hütte und Appetit zum Verzehr, neben Weihnachtsmarkt-Klassikern also auch der ein oder andere ausgefallenere Snack. Das Highlight inmitten der Buden: die originale Holz-Almhütte der CityAlm mit rustikaler Kost, frisch gezapftem Bier und Hüttengaudi vor der Frankfurter Skyline.Die war zur offiziellen Eröffnung am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr allerdings noch ein bisschen verhangen und das Dach dementsprechend leer. Treue Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes und der CityAlm haben sich davon jedoch nicht stören lassen: Rund 20 Leute waren direkt von Anfang an mit dabei, ließen sich an den Buden bedienen und machten Bilder vom Ausblick. Im Laufe des Abends haben sich die Regenwolken dann auch verzogen und es wurde voller.Noch bis zum 23. Dezember können Frankfurterinnen und Frankfurter auf dem City Christmas Market an der Konstablerwache Weihnachten feiern. Die Almhütte steht noch bis März, Gruppen ab acht Personen können sich ihre Plätze online vorab reservieren. Einen Überblick über die restlichen Weihnachtsmärkte in Frankfurt finden Sie hier