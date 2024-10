Auf der Freßgass’ gibt es vegane Pralinen aus Belgien

Die Chocolaterie Neuhaus hat eine eigene Boutique in der Frankfurter Innenstadt eröffnet. Dort gibt es nicht nur klassische Pralinen, sondern auch eine neue hauseigene vegane Kollektion zu kaufen.

Neuhaus Vegan Collection: vier bunte Pralinensorten

Chocolaterie Neuhaus, Innenstadt, Große Bockenheimer Straße 23, Mo-Sa 10-19 Uhr, 069 74223676, neuhauschocolates.com

1857 setzte sich der Schweizer Jean Neuhaus in Brüssel nieder und eröffnete eine Apotheke in der Queen’s Gallery. Um seinen Kundinnen und Kunden bittere Pillen etwas schmackhafter zu machen, überzog er sie mit einer Schicht Schokolade. 55 Jahre später entwickelte sein Enkel die Idee weiter und erfand die belgische Praline – so schildert zumindest die Chocolaterie Neuhaus ihre Familien- beziehungsweise Entstehungsgeschichte.Bis heute gilt Belgien als Hochburg für Pralinen und die Chocolaterie als eine der bekanntesten Herstellerinnen. Auch in Frankfurt werden ihre Leckereien vertrieben, zum Beispiel im Kaufhof auf der Zeil. Vor einigen Monaten war Neuhaus noch mit einem eigenen Laden im Skyline Plaza vertreten, nun haben sie eine neue Boutique eröffnet. An einem Ort, der namentlich nicht besser passen könnte: der Freßgass’.Dort gibt es nicht nur klassische Pralinen, sondern auch die Neuhaus Vegan Collection. Sie beinhaltet vier Sorten. Erstens: „Eine herrlich reichhaltige dunkle Schokoladenhülle, gefüllt mit einer fruchtige veganen Yuzu- und Ingwer-Ganache. Gekrönt mit einer großzügigen Schicht aus cremefarbener Schokolade.“ Zweitens: „Eine köstliche Hülle aus Zartbitterschokolade, gefüllt mit einer veganen Ganache aus duftendem Earl Grey Tee und Zitrusfrüchten in Mandarinenform. Abgerundet mit einem leuchtenden, orangefarbenen Schokoladenüberzug.“Drittens: „Eine seidig-weiche dunkle Schokoladenhülle, gefüllt mit einem vollmundigen und samtigen veganen Karamell und knackigen Pekannüssen. Gekrönt von einer eleganten, burgunderfarbenen Schokoladenschicht.“ Und viertens: „Eine köstliche Hülle aus Zartbitterschokolade, gefüllt mit einem genussvollen und aromatischen veganen Karamell mit Kaffee. Mit einem zarten, kaffeefarbenen Schokoladenüberzug veredelt.“ Die Kollektion kostet 27 Euro und ist in der Boutique oder online erhältlich.