Frankfurts erster E-Kiosk ist rund um die Uhr geöffnet

In der Berger Straße 27 hat vor kurzem Frankfurts erster „24/7 E-Kiosk“ seine Türen geöffnet. Kassiert wird dort von Maschinen statt Menschen.

Kilic: „Wir sind der erste E-Kiosk mit so einem Konzept in Frankfurt“

Frankfurt: Weitere E-Kioske in der Planung

Info

24/7 E-Kiosk

Berger Straße 27

Rund um die Uhr geöffnet

Tel.: 0162 2777721



Späti Bro's 24/7 E-Kiosk

Hügelstraße 124

Rund um die Uhr geöffnet

Von exotischen Softdrinks und amerikanischen Snacks, über Instant-Ramen bis hin zu Alkohol und E-Zigaretten oder sogar Kondomen und Sexspielzeug – all das gibt es in der Berger Straße 27 zu kaufen und zwar rund um die Uhr. Dort hat vor kurzem nämlich Frankfurts erster E-Kiosk aufgemacht. Das Besondere: Bestellt wird am Terminal, die Ausgabe der Produkte erfolgt an einem der elf Automaten und Kassiererinnen oder Kassierern sind weit und breit nicht in Sicht.Betreiber des „24/7 E-Kiosk“ ist der 24-jährige Mert Kilic. „Hier auf der Berger Straße gibt es nachts keine Tankstelle in unmittelbarer Nähe, wo man noch Bier oder Ähnliches bekommt. Und überhaupt haben seit Corona viele keine Lust mehr auf direkten Menschenkontakt“, zitiert ihn dieund weiter:„Wir sind der erste E-Kiosk mit so einem Konzept in Frankfurt. Es ist wie eine Reise in die Zukunft. In Ländern wie den USA oder Südkorea gibt es jetzt bereits 7-Eleven-Geschäfte, wo man sich vorher registriert und die Kamera beim Eintritt das Gesicht erkennt und man einkauft und es dann später per Lastschrift abgezogen wird. Soweit sind wir noch nicht.“Bezahlt wird im E-Kiosk direkt an einem der beiden Terminals, wahlweise mit Bargeld oder per Karte. Beim Kauf von altersbeschränkten Produkten gleicht eine Kamera das Gesicht der Person mit dem Foto auf dem jeweiligen Personalausweis ab. Wer nicht auf dem Touchscreen am Terminal selbst bestellen will, kann auch mittels QR-Code eine Einkaufsliste erstellen und diese dann scannen.Süßes so weit das Auge reicht © redUm insbesondere älteren Menschen bei der Bedienung der Terminals zu helfen, ist derzeit einige Stunden am Tag jemand im Kiosk, erklärte Kilic gegenüber der. Darüber hinaus könne er die Automaten im Falle eines Problems von zuhause aus bedienen. Dort sei er dauerhaft erreichbar, seine Telefonnummer hängt aus. Weitere E-Kioske in Frankfurt sind geplant. Auch in der Hügelstraße gibt es mit „Späti Bro's 24/7 E-Kiosk“ seit einigen Wochen einen E-Kiosk mit ähnlichem Konzept.