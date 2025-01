Die FES bietet zur Entsorgung von Weihnachtsbäumen in Frankfurt im Laufe des Monats Januar zwei Varianten. Ein Überblick zu aktuellen Terminen und Entsorgungsorten.

Abholung der Weihnachtsbäume in Frankfurt



Montag, 6. Januar: Bergen-Enkheim, Fechenheim, Riederwald

Dienstag, 7. Januar: Seckbach, Bornheim

Mittwoch, 8. Januar: Oberrad, Ostend

Donnerstag, 9. Januar: Niederrad, Sachenhausen-Nord

Freitag, 10. Januar: Sachsenhausen-Süd, Schwanheim, Goldstein

Montag, 13. Januar: Gallusviertel, Gutleutviertel, Griesheim

Dienstag, 14. Januar: Bockenheim, Westend

Mittwoch, 15. Januar: Nordend

Donnerstag, 16. Januar: Berkersheim, Preungesheim (inklusive Frankfurter Bogen), Eckenheim, Dornbusch

Freitag, 17. Januar: Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach, Bonames (inklusive Ben-Gurion-Ring), Harheim, Frankfurter Berg

Montag, 20. Januar: Kalbach-Riedberg, Niederursel, Eschersheim, Mertonviertel

Dienstag, 21. Januar: Heddernheim, Ginnheim, Hausen

Mittwoch, 22. Januar: Praunheim, Rödelheim

Donnerstag, 23. Januar: Sossenheim (inklusive Henri-Dunant-Siedlung), Nied, Höchst

Freitag, 24. Januar: Unterliederbach, Zeilsheim, Sindlingen, Flughafen



Baumentsorgung 2024 in Frankfurt – darauf müssen Sie achten

RMB Rhein-Main Biokompost GmbH

Peter-Behrens-Straße 8, Frankfurt

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-16 Uhr, Sa 9-12 Uhr



Den Kofferraumservice finden Sie hier.

Alternativen zur Entsorgung – Weihnachtsbäume als Schmuck oder Mulch

Das Weihnachtsfest ist vorbei, ein neues Jahr hat begonnen und für viele Frankfurterinnen und Frankfurter stellt sich nun die alljährliche Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum ? Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) bietet zwei Möglichkeiten an, um die Bäume loszuwerden. Erstens können sie im Laufe des Monats Januar über die braune Tonne, die graue Restmülltonne oder bei der satzungsgemäßen Straßenreinigung entsorgt werden.Zweitens setzt die FES vom 8. bis zum 26. Januar ein Sonderfahrzeug ein, das nur Weihnachtsbäume einsammelt, die an der Grundstücksgrenze an einem für das Sammelfahrzeug leicht erreichbaren Standplatz bereitgestellt werden. Die jeweiligen Termine pro Stadtteil finden Sie in der Infobox. In beiden Fällen müssen die Bäume vollständig abgeschmückt und auf Stücke von maximal einem Meter Länge gekürzt sein.Die Grenze zwischen Sachsenhausen Süd und Nord verläuft entlang der Offenbacher und der Mörfelder Landstraße: Auf der Mörfelder Landstraße gehören gerade Hausnummern zu Nord und ungerade Hausnummern zu Süd. Auf der Offenbacher Landstraße ist es umgekehrt, hier gehören gerade Hausnummern zu Süd und ungerade zu Nord. Im Bahnhofsviertel sowie in der Alt- und Innenstadt gibt es keine gesonderten Termine zur Abholung, weil dort die Straßenreinigung täglich im Einsatz ist und die Weihnachtsbäume mitnimmt.Auch auf den Kleinmüllplätzen in Kalbach und Landgraben können die Weihnachtsbäume abgegeben werden. Das geht während der Öffnungszeiten, indem über die App „Maex“ ein Zeitfenster gebucht wird und in diesem der Weihnachtsbaum oder Wertstoffe selbständig abgegeben werden.Der Einsatzplan des Weihnachtsbaumfahrzeugs ist auch im Internet unter fes-frankfurt.de abrufbar.Außerdem können die Bäume auch bei der RMB Rhein-Main Biokompost GmbH oder im Rahmen des Kofferraumservices auf den Wertstoffhöfen kostenlos abgegeben werden. Auch Weihnachtsbaum-Alternativen können auf dem Wertstoffhof entsorgt werden. Für Plastikbäume kann ebenfalls der Sperrmüll bestellt werden.In Gärtnereien und Baumschulen werden die übriggebliebenen Weihnachtsbäume oftmals zu Kränzen oder Schmuck verarbeitet, so auch in der Frankfurter Gärtnerei Klumpen. Auch hierfür müssen sie im Vorfeld kühl und nass gelagert werden, weshalb sich Spenden von fünf bis sechs Wochen alten Weihnachtsbäumen ebenfalls nicht lohnen würden. Stattdessen könnte man aber zuhause selbst kreativ werden. Letztlich können die Bäume auch zerkleinert und zum Heizen oder als Mulch verwendet werden.