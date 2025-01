Verkehrsänderungen in Frankfurt: Sperrungen, Umleitungen und Einbahnstraßen

Aufgrund von Bauarbeiten und Straßensanierungen gibt es in Frankfurt aktuell zahlreiche Verkehrsänderungen, darunter Sperrungen, Einbahnstraßen und Umleitungen, die Autofahrer und Buslinien betreffen.

Sperrungen, Einbahnstraßen und Umleitungen: Welche Änderungen aktuell den Frankfurter Straßen zu beachten sind:Wegen Arbeiten an Versorgungsleitungen wird ab Montag, den 20. Januar bis Montag, den 31. März die Straße Am Ebelfeld zwischen den Hausnummern 242 und 274 voll gesperrt. Der betroffene Straßenabschnitt wird zum Ende der Arbeiten zur Einbahnstraße in Richtung Ludwig-Landmann-Straße, was eine Ein- und Ausfahrt in die Pützerstraße aus der Straße Am Ebelfeld in dieser Phase unmöglich macht.Die Brückenbauarbeiten an der Camberger Brücke sorgen noch bis Mitte April für eine Vollsperrung der Camberger Straße zwischen Gutleutstraße und Mainzer Landstraße. Die Umleitung über Mainzer Landstraße, Hafenstraße und Gutleutstraße bleibt weiterhin erhalten.Von Montag, den 20. Januar bis Freitag, den 31. Januar wird die Erlenseer Straße wegen Arbeiten an Daten- und Kommunikationsleitungen voll gesperrt. Über die B521 und die Vilbeler Straße wird eine Umleitung eingerichtet. Auch die Buslinien 40 und 42 nutzt eine Umleitung und verkehrt wie die regulären Fahrten der Linie 42.Um Überflutungen infolge extremer Starkregenereignisse in der Mörfelder Straße und der U- und S-Bahn-Station Südbahnhof in Zukunft zu reduzieren, werden ab Montag, den 20. Januar Baumaßnahmen zur Verbesserung der Straßenentwässerung vorgenommen.Ein Baustellenampel regelt infolgedessen in der Mörfelder Landstraße in Höhe des Südbahnhofs von Montag, 20. Januar, bis Freitag, 28. März, wechselseitig den Verkehr. Zusätzlich wird die Straße Großer Hasenpfad zwischen der Mörfelder Landstraße und der Ossietzkystraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Ossietzkystraße. In Gegenrichtung wird über Ossietzkystraße und Grethenweg umgeleitet.Die Bushaltestellen der Linien Linien 47, 48, 652, 653 sowie des SEVs in Richtung des Südbahnhofs werden um einige Meter verlegt werden, wohingegen die Abfahrtposition der Linie 45 in Richtung der Deutschherrenbrücke auf die Mörfelder Landstraße umgelegt wird.Die Oeserstraße wird zwischen Auf dem Gleichen und Birgminghamstraße von Montag, 13. Januar, bis Mitte 2026, zur Einbahnstraße in Richtung Birminghamstraße. Umfahren kann man den betroffenen Bereich über die Waldschulstraße, Mainzer Landstraße und Alt-Nied. Grund für die Umstellung ist der Baubeginn einer barrierefreien Personenunterführung am Bahnübergang Oesertraße. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Mai 2026 andauern.Wegen Arbeiten der Mainova wird die Osloer Straße zwischen Güterplatz und Platz der Einheit von Montag, 20. Januar, bis Freitag, 31. Januar, in Richtung Platz der Einheit für Kraftfahrzeuge voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Hohenstaufenstraße, Friedrich-Ebert-Anlage und Ludwig-Erhard-Anlage sowie auf dem Rückweg über Friedrich-Ebert-Anlage und Platz der Einheit.Die Metrobuslinie M46 fährt aufgrund der Bauarbeiten in Richtung Römerhof eine Umleitung vom Güterplatz über Frankenallee und Europaallee. Die Haltestelle Platz der Einheit entfällt und damit auch die Umsteigemöglichkeit von der U-Bahnlinie U4 an der Festhalle. Fahrgäste, die von der U-Bahnlinie U4 auf die Metrobuslinie M46 umsteigen möchten, können dies alternativ auch am Hauptbahnhof tun.Zur Einbahnstraße in Richtung Lärchenstraße wird die Osloer Straße zwischen Buchenstraße und Lärchenstraße von Montag, 20. Januar, bis Freitag, 20. Juni wegen Arbeiten an Versorgungsleitungen. Zusätzlich kann aus der Einbahnstraße in der Waldschulstraße kommend nicht nach links abgebogen werden. Umfahren kann man den betroffenen Abschnitt in Richtung der Eichenstraße und des Schwarzerlenwegs auch über die Lärchenstraße, Elektronstraße und die Eichenstraße.Die Buslinie 52 in Richtung der Jägerallee und Buslinie 89 in Richtung der Erzbergerstraße werden über die Lärchenstraße umgeleitet. Die Haltestellen Griesheim Bahnhof/Eichenstraße und Eichenstraße werden auf die Umleitungsstrecke verlegt. Auf der Linie 52 entfällt die Haltestelle Eichenstraße.