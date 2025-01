Frankfurt feiert Deutsch-Französische Freundschaft

Mit vielfältigen Angeboten zelebriert Frankfurt die Freundschaft der beiden Länder. Die Verbindungen der Mainmetropole zum Nachbarland sind auch touristisch und wirtschaftlich von Bedeutung.

Der 22. Januar markiert seit 1963 einen Meilenstein in der Geschichte der europäischen Zusammenarbeit: die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags durch Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. Dieser Vertrag legte den Grundstein für eine enge Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich – eine Beziehung, die einstige Konflikte in eine treibende Kraft für Frieden und Zusammenarbeit in Europa verwandelte. Frankfurt am Main, eine Stadt mit tiefen Verbindungen zu Frankreich, spielt auch 2025 eine zentrale Rolle bei den Feierlichkeiten zum Deutsch-Französischen Tag.Am 22. Januar wird Dominique Petre, Co-Kuratorin der Ausstellung „bambini – beatrice alemagna“, Schulklassen durch die Ausstellung im Struwwelpeter Museum in der Neuen Altstadt führen. Das Angebot kann auf Wunsch entweder auf Französisch oder zweisprachig (Französisch-Deutsch) stattfinden und bietet eine besondere Gelegenheit, die Sprache und Kultur Frankreichs hautnah zu erleben.Darüber hinaus wird die 65-jährige Städtepartnerschaft zwischen Frankfurt und Lyon am Institut Français mit Unterstützung des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) gefeiert. Ein besonderes Highlight ist das zweisprachige Video „Allons à Lyon!“, das in vier Teilen („Lyon à vélo“, „Lyon, c’est bon!“, „Lyon lumineuse“ und „Lyon en chanson“) die Vielseitigkeit und den Charme der Partnerstadt präsentiert. Frankfurter Schüler können an einem spielerischen Quiz auf Französisch teilnehmen.Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Hessen und Frankreich haben sich in den letzten Jahren stark intensiviert. Im Jahr 2023 erreichten die Importe aus Frankreich nach Hessen mit einem Wert von 10,10 Milliarden Euro einen historischen Höchststand, was einem Zuwachs von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders gefragt waren pharmazeutische Erzeugnisse, Luftfahrzeuge sowie Personenkraftwagen und Wohnmobile. Auch beim Export ist Frankreich ein bedeutender Partner für Hessen. Mit einem Exportvolumen von 6,40 Milliarden Euro im Jahr 2023 rangierte Frankreich nach den USA auf Platz zwei der wichtigsten Handelspartner.Obwohl die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Hessen und Frankreich florieren, zeigt sich in den Schulen ein anderer Trend: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die Französisch lernen, ist in den letzten 30 Jahren rückläufig. Im Schuljahr 2023/24 wählten nur noch 93 415 hessische Schüler Französisch als Fremdsprache. Besonders hoch war der Anteil an Gymnasien (33 Prozent), während an Realschulen und integrierten Gesamtschulen deutlich weniger Schüler Französisch wählten.Frankfurt ist nicht nur ein wirtschaftliches Zentrum, sondern auch ein beliebter Wohnort für unsere westlichen Nachbarn. Im Jahr 2023 lebten 4750 von Hessens insgesamt 13 265 französischen Staatsangehörigen in der Mainmetropole, was Frankfurt zum bevorzugten Wohnort machte. Auch als Reiseziel ist Frankfurt bei Franzosen beliebt: Fast zwei Drittel der 141 900 französischen Gäste, die 2023 nach Hessen kamen, entschieden sich für einen Aufenthalt in der Stadt.Seit seiner Einführung im Jahr 2003 durch Gerhard Schröder und Jacques Chirac, 40 Jahre nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags, ist der Deutsch-Französische Tag ein fester Bestandteil der bilateralen Beziehungen. Neben lokalen Veranstaltungen wie in Frankfurt gibt es auch bundesweite Initiativen. So nehmen jährlich tausende Schüler an einem Internet-Teamwettbewerb „langue et cultures“ teil, der die Welt der Frankophonie für Schüler in Deutschland in den Fokus rückt. Im letzten Jahr waren es 37 000 Teilnehmende.Mit seinen vielfältigen Veranstaltungen und Initiativen zeigt der Deutsch-Französische Tag, wie lebendig und bedeutend die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind. Frankfurt spielt dabei als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum eine zentrale Rolle und beweist, wie tief die deutsch-französische Freundschaft in der Stadt verankert ist.