Eintracht Frankfurt verpflichtet Hugo Larsson

Eintracht Frankfurt bekommt Zuwachs: Der 18-jährige Mittelfeldspieler Hugo Larsson wechselt zur neuen Saison vom amtierenden schwedischen Pokalsieger Malmö FF zur Eintracht.

Eintracht Frankfurt verpflichtet den 18-jährigen Hugo Larsson. Der Mittelfeldspieler wird zur neuen Saison vom amtierenden schwedischen Pokalsieger Malmö FF zur Eintracht wechseln. Seinen Vertrag hat er bis 2028 unterschrieben. „Mit Hugo Larsson verstärkt uns ein junger und bereits etablierter Mittelfeldspieler mit sehr großem Potential. Hugo zählt trotz seines jungen Alters beim amtierenden schwedischen Pokalsieger zu den Stammkräften, was neben dem Talent auch für seine Persönlichkeit spricht. Wir werden Hugo aufbauen und ihm helfen, seinen nächsten Schritt zu gehen“, sagt Sportvorstand Markus Krösche.



Sein Profidebüt hat Hugo Larsson für Malmö im Februar vergangenen Jahres im nationalen Pokal gegeben. Insgesamt absolvierte Larsson in der Saison 27 Ligaspiele. Larsson avancierte sich im Laufe der Saison zu einem der Stammspieler im Mittelfeld von Malmö FF und stand in allen bisherigen zehn Ligapartien in der Startelf. Insgesamt zählt Larsson 59 Pflichtspiele für Malmö, darunter 13 auf europäischer Bühne.



Auch internationale Erfahrungen konnte Hugo Larsson bereits sammeln. So stand er im schwedischen Nationaltrikot für die U17- bis U21-Auswahl bereits zwölf Mal auf dem Platz. Im Januar debütierte er zudem in der A-Nationalmannschaft. Beim 2:0-Testspielsieg gegen Finnland zählte er zudem zu Schwedens Startelf.