Eintracht Frankfurt verpflichtet Omar Marmoush

Die Eintracht bekommt Zuwachs: Omar Marmoush wechselt zur Saison 2023/24 ablösefrei vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt.

Offensivspieler Omar Marmoush wechselt zur Saison 2023/24 ablösefrei vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt. Der 24-jährige Marmoush erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Zuvor stand der ägyptische Nationalspieler sechs Jahre beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. „Mit Omar Marmoush konnten wir einen Spieler verpflichten, der unserer Offensive durch seine Fähigkeiten noch mehr Flexibilität verleihen wird. Omar hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt und gleichzeitig noch ein großes Entwicklungspotenzial“, sagt Markus Krösche, Eintracht-Sportvorstand.



Beim VfL Wolfsburg kam Omar Marmoush in 34 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er sechs Tore erzielen konnte. Außerdem stand Marmoush bereits als Teil der Startelf mit der A-Nationalmannschaft Ägyptens im Finale des Afrika-Cup 2022, in dem sich sein Team im Elfmeterschießen dem Senegal geschlagen geben musste.