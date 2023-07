Eintracht Frankfurt verpflichtet Skhiri: „Freue mich auf das tolle Publikum“

Bislang spielte er beim 1. FC Köln. Jetzt wechselt der 28-jährige Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri ablösefrei zur Eintracht. Skhiri ist ein absoluter „Wunschspieler“. Sein Vertrag läuft bis 2027.