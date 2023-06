Nach fünf Jahren: N’Dicka verlässt Eintracht

Evan N’Dicka verlässt Eintracht Frankfurt. Damit stand der 23-jährige Innenverteidiger fünf Jahre lang für die Eintracht auf dem Platz.

Nach fünf Jahren verlässt Evan N’Dicka Eintracht Frankfurt. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselte im Sommer 2018 von AJ Auxerre aus der Ligue 2 zur Eintracht. 183 Pflichtspiele hat er für die Eintracht absolviert und kann auf 15 820 Minuten Einsatzzeit zurückblicken. Dabei konnte er zwölf Tore erzielen und zehn Vorlagen geben.



„Wir hätten Evan gerne auch in Zukunft bei Eintracht Frankfurt gesehen, es ist daher schade, dass er uns verlässt. Gleichzeitig gilt Evan unser Dank für fünf gemeinsame Jahre, in denen er bereits zu Beginn in jungem Alter als Stammspieler seine Leistung gebracht hat. Am sportlichen Erfolg und der positiven Entwicklung von Eintracht Frankfurt hat er seinen Anteil“, sagt Sportvorstand Markus Krösche.



Laut Eintracht Frankfurt hat Evan N’Dicka seinen sportlich größten Höhepunkt mit dem Gewinn der UEFA Europa League 2022 im Finale gegen den Rangers FC gefeiert, bei dem er 100 Minuten lang auf dem Platz stand. In der abgelaufenen Saison betritt N’Dicka 44 Pflichtspiele, bei denen er zwei Tore erzielen konnte. In der UEFA Champions League absolvierte er alle Partien über die volle Länge.