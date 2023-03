Eintracht Frankfurt kommt ins Kino: Zwei Stunden Gänsehaut

Am 23. März kommt die Verfilmung des Europapokalsiegs in die Kinos. 2022 hatte Eintracht Frankfurt furios den Pokal geholt. Eine ganze Region stand Kopf.

Nach 2019 kehrt Eintracht Frankfurt erneut auf die Kinoleinwand zurück. Die Dokumentation „Die Rückkehr des Pokals“ über den DFB-Pokalsieg gegen den FC Bayern München hatte seinerzeit bundesweit mehr als 300.000 Menschen in die Kinos gelockt. Im vergangenen Jahr wurde nun auch der sensationelle Gewinn der UEFA Europa League verfilmt.Wer sich an die Saison 2021/22 erinnert weiß, dass sich die SGE nicht nur im Höhenflug befand. Ein frühes DFB-Pokalaus gegen Waldhof Mannheim und durchwachsene Ergebnisse in der Liga gerieten jedoch durch die Erfolge in der Europa League schnell in den Hintergrund – gekrönt vom Sieg der Eintracht über den Rangers FC nach Elfmeterschießen.Wer beim finalen Platzsturm der Fans im Waldstadion zugegen war, dürfte das Erlebnis noch seinen Enkelkindern erzählen. Oder sie ab dem 23. März mit ins Kino nehmen, wenn „In diesem Jahr – Der Film“ in den Lichtspielhäusern anläuft. Zwei Stunden Gänsehaut, versprechen die Macher.Der Film würde veranschaulichen, „wie die Eintracht in der vergangenen Spielzeit Grenzen verschoben und den Pokal in die Mainmetropole geholt hat. Er beleuchtet den steinigen Weg dorthin – die Ungewissheit zu Saisonbeginn mit neuen sportlich Verantwortlichen, das Aus im DFB-Pokal in Mannheim, die Tristesse in Corona-bedingt leeren Stadien und ausbleibende Erfolgserlebnisse in der Bundesliga.“Der Film zeigt bislang unveröffentlichte Szenen und Interviews, gibt Einblicke in das Innenleben des Vereins und sportlichen Bereichs, die eigentlich nur den Spielern und engsten Mitarbeitern gewährt werden. Der Sportvorstand der Eintracht, Markus Krösche, erklärt: „Jeder, der diesen Film schaut, wird noch einmal die Besonderheiten der Saison 2021/2022 nacherleben.Wie die Fans nach zwei Jahren der Pandemie wieder zurückgekehrt sind und uns in Barcelona, London und Sevilla zum Sieg getragen haben. Wir werden dadurch auch erinnert, was alles möglich sein kann, wenn man nur daran glaubt. Daher kommt er zum Saisonendspurt zur richtigen Zeit in die Kinos.“Der Vorverkauf läuft ab sofort.