Licht in Sicht

Die Basketballer der Initiative EZB Basketball fordern eine Lichtanlage am Hafenpark und haben dafür bereits eigenständig Sponsoren gewinnen können. Nach längerem Warten hat nun auch das Umweltdezernat zugesagt und Lichter für Ende des Jahres in Aussicht gestellt.

Seit eineinhalb Jahren setzen sich die Basketballer rund um die Initiative EZB Basketball für eine Lichtanlage am Hafenpark ein. Diese soll nicht nur das Spielen in den Abendstunden ermöglichen, sondern auch generell für mehr Sicherheit innerhalb der großen Sportanlage im Ostend sorgen. Nun scheint es vonseiten der Stadt erstmalig ein konkretes Zeitfenster für die Realisierung zu geben. Wie Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) mitteilte, sei die Installation der Beleuchtung für Ende des Jahres vorgesehen. Zuvor hatte Jan Klingelhöfer, Mitglied im Fraktionsvorstand der Frankfurter SPD, einen entsprechenden Antrag in der Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung gestellt.Aufgrund der Lage in einer Grünanlage im sogenannten Landschaftsschutzgebiet sind laut Umweltdezernat besondere Bestimmungen zu erfüllen. Voraussetzung sei dementsprechend zunächst ein ökologisch nachhaltiges Lichtkonzept, um weiter über die Beleuchtung zu entscheiden, wie Heilig dem JOURNAL FRANKFURT gegenüber nochmals bekräftigte. Der Magistrat werde nun eine fachbezogene Beleuchtungsplanung in Auftrag geben. Ziel sei es, im Winter 2022/23 durch eine insektenfreundliche und anwohnergerechte Beleuchtung die Attraktivität des Hafenparks noch weiter zu steigern.Unterstützung erfährt das Projekt auch vom Ortsbeirat 4, der sich ebenfalls für eine umweltfreundliche Beleuchtung aussprach. Es sei „ausdrücklich zu begrüßen, wenn im Park Leistungs- und Breitensport möglich ist“. Darüber hinaus seien die Kosten durch die Sponsoren gering. Für Letztere hatte die Initiative rund um Gründer Thorsten De Souza selbst gesorgt. Im Dezember teilte er mit, größere Sponsoren gefunden zu haben, welche die Anlage – inklusive neuer Bodenbeläge – mit einer sechsstelligen Summe unterstützen würden. Für die übrigen Kosten ist ebenfalls eine Lösung gefunden: Diese sollen vom Sportdezernat getragen werden, wie Heilig mitteilte.