Frankfurt richtet fünf EM-Spiele aus

Die nächste Fußball-Europameisterschaft findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland statt. Fest steht nun: In Frankfurt werden insgesamt fünf Spiele ausgetragen. Welche Mannschaften spielen, soll im Dezember 2023 ausgelost werden.

Wenn im Juni und Juli 2024 die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland stattfindet, dürfen sich auch die Frankfurterinnen und Frankfurter über europäischen Fußball in der Stadt freuen: Wie die UEFA am Dienstag in Wien bekanntgab, werden im Deutsche Bank Park insgesamt fünf Spiele ausgetragen: vier Gruppenspiele – darunter eine Partie der DFB-Elf – und ein Achtelfinale.



Insgesamt wird es neben Frankfurt neun weitere Austragungsorte in Deutschland geben. Wie die UEFA mitteilt, wurden die Spielorte in drei Cluster aufgeteilt: Berlin, Hamburg und Leipzig bilden das Cluster „Nord/Nord-Ost“, Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen und Köln das Cluster „West“ und unter „Süd“ finden sich München, Stuttgart sowie erneut Frankfurt. Um Reisedistanzen zwischen den Partien möglichst kurz zu halten, soll sich jede Vorrundengruppe maximal über zwei dieser Cluster erstrecken.



Wer in Frankfurt spielt, soll am 2. Dezember 2023 in Hamburg im Rahmen der Endrundenauslosung festgelegt werden. Fest steht bereits: Das Finale wird im Olympiastadion in Berlin stattfinden, eröffnet wird in München. Die beiden Halbfinalspiele werden ebenfalls in München sowie in Dortmund ausgerichtet. Noch in diesem Jahr, am 9. Oktober 2022, erfolgt in der Frankfurter Festhalle die Auslosung des Qualifikationswettbewerbs.