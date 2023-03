Nächstes Highlight-Spiel der Frauen im Deutsche Bank Park

Schon das Eröffnungsspiel der Saison bestritten die Eintracht Frankfurt Frauen gegen Bayern München im Deutsche Bank Park. Und das vor einer Rekordkulisse von 23.200 Fans. Am 14. Mai um 13 Uhr gibt es nun wieder ein Highlight-Spiel in der großen Arena. Gegen den VfL Wolfsburg.

Wenn nicht gegen den VfL Wolfsburg, gegen wen dann? Davon durfte man also ausgehen, dass nach dem Treffen gegen Bayern München nun auch das Heimspiel gegen den Klassenprimus aus der Autostadt im Deutsche Bank Park stattfinden wird. Nachdem der Wunsch auf Seiten der Eintracht für das Highlight-Spiel gegen den VfL schon seit längerem geäußert wurde, folgte nun die entsprechende Terminierung durch die Deutsche Fußball Liga (DFL).



„Die Erinnerungen an den Saisonauftakt gegen Bayern vor der Rekordkulisse sind bei uns allen noch immer in den Köpfen“, erklärt Cheftrainer Niko Arnautis. „Wir alle freuen uns mega auf das nächste Highlight-Spiel im Deutsche Bank Park, es ist immer etwas ganz Besonderes, in großen Stadien auflaufen zu dürfen. Unsere Fans sind für den sportlichen Erfolg enorm wichtig: Ich bin sicher, dass uns eine erneut herausragende Kulisse Mitte Mai nach vorne tragen wird.“



Immer mehr Zuschauer beim Frauenfußball



Katharina Kiel, die Technische Direktorin der Eintracht Frauen, verweist in diesem Zusammenhang darauf: „Die Zuschauerentwicklung im Frauenfußball ist in dieser Saison greifbar. Auf ein weiteres Highlight-Spiel im Deutsche Bank Park nach dem aufgestellten Rekord im Saisoneröffnungsspiel freuen wir uns als Verein riesig. Wir wollen aus dem Spiel gegen Wolfsburg ein weiteres besonderes Erlebnis für alle Fans und natürlich auch unser Team machen, das sich diese Bühne mit sehenswertem Fußball verdient.“



Aber jetzt steht erst einmal das Auswärtsspiel am 26.3. gegen den MSV Duisburg auf dem Programm. Da gilt es Platz 3 zu festigen und den Abstand auf die TSG Hoffenheim zu halten. Das nächste Heimspiel findet dann am 1. April just gegen die hartnäckigen Verfolgerinnen aus dem Kraichgau im Stadion am Brentanobad statt.