Eintracht-Frauen erobern Tabellenplatz 3

Die Ausgangsposition am Sonntag war klar. Würden die Eintracht Frankfurt-Frauen das Spiel gegen die TSG Hoffenheim gewinnen, könnten sie den dritten Champions League-Platz in der Tabelle erreichen.

Eintracht Frankfurt findet in der zweiten Halbzeit ins Spiel zurück

Die Eintracht war noch nicht richtig im Spiel, da ging Hoffenheim schon in Führung. In der 4. Minute erlief Julia Hickelsberger-Füller einen Pass in die Tiefe von Jill Janssen und umkurvte die herausgeeilte Stina Johannes und schoss zum 1:0 ein. Nach demselben Muster versuchten die Kraichgauerin noch mehrmals die Hessinnen zu überlisten, doch nach einer geraumen Weile hatte sich die SGE-Abwehr sortiert und die Eintracht kam besser ins Spiel und erspielte sich ihrerseits Chancen.Doch weder Laura Freigang noch Géraldine Reuteler, die den Ball knapp neben den Pfosten setzte, noch Lara Prašnikar, deren Schuss geblockt wurde, konnte das Ergebnis egalisieren. Nicht anders erging es Verena Hanshaw und Tanja Pawollek. als sich die 2369 Besucher im Stadion am Brentanobad schon auf die Halbzeit eingestellt hatten, gelangt Prašnikar in der 42. Minute im dritten Versuch der Ausgleich. Freigang traf – von Hoffenheims Nr. 1 abgelenkt – nur die Latte, Nicole Anyomi im Nachschuss den Pfosten bevor Frankfurts Nr. 7 den Ball endlich hinter die Linie brachte.Nach der Pause drehte die Eintracht den Spieß herum und überraschte Hoffenheim nur drei Minuten nach Wiederanpfiff mit dem 2:1. Anyomi hatte, nachdem sie energisch den Ball im Mittelfeld erobert hatte, aus halblinker Position abgezogen. Jetzt war man dem Ziel, den dritten Tabellenplatz zu erobern, schon ein Stück näher gekommen. Auch wenn die SGE sich ein leichtes Übergewicht erspielt hatte, war das Spiel längst noch nicht in trockenen Tüchern, auch wenn die Möglichkeiten der TSG nicht mehr so zwingend wie zu Anfang des Spieles waren. Zumal die Abwehr der Heimmannschaft jetzt stabil stand wie zuletzt gewohnt und viele Bälle erlaufen oder erkämpft wurden.Das 3:1 fiel dann noch in der 90.+1 Minute aus einem Zusammenspiel der beiden eingewechselten Spielerinnen Carlotta Wamser und Shekiera Martinez. Jetzt ist die Eintracht wieder in englischen Wochen gefordert. Am kommenden Mittwoch muss sie in der UEFA Women Champions League in Lissabon ran, Samstag geht es dann zum SC Freiburg und am Donnerstag, 21. Dezember, 18.45 Uhr, ist Benfica dann zum Rückspiel im Waldstadion zu Gast.