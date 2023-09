6:5 nach Elfmeterschießen gegen Juventus Turin

Nach Spielende begrub eine Traube aus Spielerinnen Stina Johannes unter sich. Die Torhüterin von Eintracht Frankfurt hatte mit zwei gehaltenen Elfmetern den Sieg im UWCL-Mini-Turnier und die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League gesichert. Europa, wir kommen!