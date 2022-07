Abschiedsspiel für „Fußballgott“ Alex Meier

Am 31. August wird Ex-Eintrachtprofi Alex Meier im Waldstadion offiziell verabschiedet. Zum Abschiedsspiel des „Fußballgotts“ haben sich einige große Eintracht-Namen angekündigt. Vor dem Spiel veranstaltet der Verein ein Familienfest vor dem Stadion.

Am 5. Mai 2018 machte Alex Meier sein letztes Tor in seinem letzten Heimspiel für die Frankfurter Eintracht. Zwei Wochen später durfte er nach dem Sieg gegen den FC Bayern als erster den DFB-Pokal in die Höhe strecken. Insgesamt 14 Jahre lang lief der „Fußballgott“ für die Eintracht auf. 2020 folgte dann das Karriereende. Um ihren ehemaligen Profi noch einmal zu würdigen, veranstaltet die Eintracht am 31. August ein Abschiedsspiel für Alex Meier. Tickets sind seit Mittwochmorgen erhältlich.Viele bekannte Namen aus den Reihen der Eintracht wollen Meier beim Abschiedsspiel die Ehre erweisen. Angekündigt haben sich unter anderem Anthony Yeboah und Uwe Bein, die ehemaligen Kapitäne Ioannis Amanatidis und David Abraham sowie Martin Hinteregger, Sebastian Rode und Kevin Trapp. Um 19 Uhr ist Anpfiff im Deutsche Bank Park; leiten wird die Partie der ehemalige Schiedsrichter Manuel Gräfe, an der Seitenlinie kehren Armin Veh und Friedhelm Funkel in ihre Rollen als Eintracht-Trainer zurück. Vor dem Stadion ist im Vorfeld außerdem ein Familienfest geplant, ab 16 Uhr geht es dann ins Stadion, wo auch die Profimannschaft zu sehen sein wird.Für Alex Meier dürfte es ein besonderer Abend werden, wenn er vor der Kulisse im heimischen Stadion aufläuft. „Noch einmal vor diesen unglaublichen Anhängern auflaufen und mit alten Weggefährten spielen zu dürfen, noch einmal vor der Nordwestkurve zu jubeln, wird für mich ein grandioses Erlebnis und gleichzeitig mein Dankeschön an all die Menschen, die mich in den 14 Jahren unterstützt und mir diese Karriere so erst ermöglich haben“, sagt der 39-Jährige. Durch die Eintracht ist der gebürtige Hamburger in Frankfurt heimisch geworden, heute ist er Markenbotschafter sowie U21-Co-Trainer der Eintracht und spielt zudem für die Traditionsmannschaft.