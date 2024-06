Bei der EM spielt Deutschland am Mittwoch gegen Ungarn. Wir haben uns vor der Partie mal bei einigen Fans in der Frankfurter Innenstadt umgehört.

Internationale Fans haben geteilte Meinung zur EM in Frankfurt

Am heutigen Mittwoch (19. Juni) um 18 Uhr spielt die deutsche Nationalelf gegen Ungarn in der Fußballeuropameisterschaft . Wir sind in der Innenstadt unterwegs gewesen und haben Passanten nach ihrer Meinung gefragt. Dabei herrschte eine gewisse Einigkeit, dass die Deutschen die Ungarn schlagen würden. Ein älterer Mann war sich sogar sicher: „Deutschland wird 1-0 gewinnen.“Bei der Wahl, wo das Spiel geschaut werde, gingen die Vorliebe auseinander. Einige ziehen es vor, zu Hause zu schauen und andere beim Public Viewing in der Fan Zone oder mit Freunden in der Kneipe. Manch einer sieht sich die Partie sogar mit Kollegen auf der Arbeit an, wie ein Fan sagte. Im Gespräch gaben wiederum zwei kleinere Gruppen an, es vom Wetter abhängig zu machen, wo sie schauen würden – die Wahrscheinlichkeit auf Regen ist laut Wetterbericht jedoch nicht sehr hoch.Einem schottischen Fan war es gleich. Er werde das Spiel nicht bewusst schauen, sei aber ohnehin im Pub, um später das Spiel Schottland gegen die Schweiz zu verfolgen. Ihm sei offensichtlich der Alkoholgenuss wichtiger, machte er deutlich, aber er feuere auch die Deutschen an. Zwei amerikanische Touristen wiederum zeigten kein Interesse, überhaupt ein Match anzusehen.Die vergangenen beiden Male, als Deutschland gegen Ungarn spielte, waren im Jahr 2022, einmal im Juni und einmal im September. Im Juni 2022 ging das Spiel unentschieden mit 1:1 aus und im September 2022 siegte Deutschland mit 1:0.Sein letztes Gruppenspiel der diesjährigen EM trägt Deutschland am Sonntag (23. Juni) um 21 Uhr gegen die Schweiz aus.