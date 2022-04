Löwenstarke Rückkehr in die erste Liga

Zwölf Spiele, zwölf Siege – die Löwen Frankfurt wurden am Freitagabend Meister der zweiten Eishockeyliga und sicherten sich gleichzeitig den Aufstieg. Zum Feiern geht’s in den Römer und in die Batschkapp. Jedoch steht noch die Lizenzierung aus.

Über 200 schwarz-weiß-orange gekleidete Menschen versammelten sich am Samstagmorgen, kurz nach Sonnenaufgang, am Festplatz in Frankfurt. Nein, die Dippemess öffnet nicht neuerdings um 6 Uhr morgens, aber die Löwen Frankfurt waren da. Nachdem sie auch das vierte und entscheidende Spiel in Ravensburg gewannen, wurden sie sehnsüchtig von den Fans erwartet – denn sie holten sich die Meisterschaft der zweiten deutschen Eishockeyliga (DEL2).



„Es ist nicht weniger als ein Abend für die Geschichtsbücher“, heißt es auf der Website der Löwen Frankfurt. In den Play-offs, der K.O.-Phase des Eishockeys, lieferten die Löwen eine perfekte Serie – ganz ohne Niederlagen – ab. Mit zwölf Siegen in zwölf Spielen schreiben die Löwen deutsche Eishockey-Geschichte und kämpfen sich erstmals seit über zehn Jahren zurück in die erste Eishockeyliga.



2010 endete mit der Insolvenz der Frankfurt Lions, wie sie damals noch hießen, das Erstliga-Eishockey in der Mainmetropole. Mit einem neuen Namen und einem neuen Design arbeitete sich die Mannschaft von der Regionalliga bis in die DEL2 zurück. Trotz der Meisterschaft im Jahr 2017 war es bis zur letzten Saison aus finanziellen Gründen kategorisch ausgeschlossen, in die erste Liga aufzusteigen.



Nun aber ist es vollbracht: „Missions completed“, schreiben die Löwen auf ihrer Website. Mit dem vierten Sieg gegen die Ravensburg Towerstars sicherte sich der Klub den sportlichen Aufstieg. Bereits am Freitagabend feierten die Spieler mit alkoholischen Getränken und Zigarren in der Ravensburger Umkleide und auch am frühen Samstagmorgen war die Euphorie noch lange nicht verflogen. So schallte es „Nie mehr zweite Liga“ im Fan- und Spieler-Chor über den Festplatz.



Um die Rückkehr in die erste Liga auch mit Langschläfern zu feiern, übernimmt die Mannschaft am Mittwochnachmittag den Römer und darf auf dem Balkon feiern – wie zuletzt zur Meisterschaft 2004. Das Wochenende läuten die Löwen dann in der Batschkapp ein: Dort findet am Freitag um 18 Uhr die Meister-Feier statt. Neben der Möglichkeit, Fotos und Autogramme der Eishockey-Meister zu sammeln, sollen auch ein Tattoo-Artist und eine Fotobox bereitstehen.



Trotz der Feierlaune können sich die Löwen noch nicht ganz ausruhen. Sportlicher Aufstieg hin oder her, der Aufstieg ist erst gesichert, wenn die Wirtschaftsprüfung durch ist. Nachdem sich der Verein im Zuge des Ukraine-Kriegs im März vom Hauptsponsor, der VTB-Bank, trennte, hieß es in einer Pressemitteilung, man sei „in Sorge um den Fortbestand des Frankfurter Profi-Eishockeys“. Nun gilt es, neue Sponsoren zu finden, die gewährleisten, dass sich die Löwen finanziell in der ersten Liga halten können.