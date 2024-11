Mehr stationäre Behandlungen in Hessen

Die Zahlen bei jungen Erwachsenen steigen laut AOK Hessen seit der Corona-Pandemie stark an. Das Krankenhaus Sachsenhausen informiert über „Zwillingsepidemie“ Diabetes und Adipositas in Frankfurt.

Angela Smith (AOK): "Adipositas als Hauptrisikofaktor für die Entwicklung von Diabetes".

Statistisches Landesamt Hessen: Männer sind mehr von Diabetes betroffen als Frauen.

Der Weltdiabetestag macht auf die Krankheit aufmerksam, die etwa zehn Prozent der deutschen Bevölkerung betrifft. In Frankfurt informiert das Krankhaus Sachsenhausen auf ihrem Patiententag am 17. November in Zusammenarbeit mit dem Diabetiker Hessen e.V. über die „Zwillingsepidemie“ Diabetes und Adipositas. Der Schwerpunkt soll auf vorhandenen Behandlungsmethoden der Krankheiten liegen.Das statistische Landesamt Hessen hat zum diesjährigen Diabetestag aktuelle Zahlen zu den stationären Behandlungen aufgrund einer Diabeteserkrankung veröffentlicht. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 13 000 Patienten mit Wohnsitz in Hessen wegen Diabetes Mellitus Typ 2 (Zuckerkrankheit) vollstationär in Krankenhäusern versorgt. Die überwiegende Mehrheit von 62 Prozent der Fälle war männlich.Regionale Hotspots in Hessen für Diabetes Mellitus Typ 2 sind laut AOK unter Berücksichtigung der Altersstruktur die Stadt Offenbach, der Main-Kinzig-Kreis und der Kreis Groß-Gerau. Sie sind überproportional von Adipositas und der häufigen Folge Diabetes betroffen. Es sei mehr Prävention und Aufklärung nötig, um mehr Menschen für die Krankheit zu sensibilisieren. Wer sich regelmäßig bewege und starkes Übergewicht vermeide, habe ein „signifikant niedrigeres Risiko“ zu erkranken, sagt Angela Smith.Die AOK Hessen konnte in einer Auswertung ihrer Versichertendaten eine klare Tendenz bei den jungen Erwachsenen erkennen. Die Gruppe von 18 bis 30 jährigen mit der Diagnose Typ 2 Diabetes hat sich seit 2011 mehr als verdoppelt. Das sei laut Angela Smith, Leiterin des Medizinischen Kompetenz-Centers der AOK Hessen „sehr besorgniserregend“. Normalerweise komme Diabetes Mellitus (Typ 2) vermehrt im höheren Alter vor. Grund für die höhere Anzahl junger Menschen, die erkranken, könnte ein veränderter, bewegungsarmer Lebensstil nach der Corona-Pandemie sein. Diese ungesunde Lebensweise führe unter anderem zu „Adipositas, also sehr starkes Übergewicht“. Dies sei ein „Hauptrisikofaktor für die Entwicklung von Typ 2 Diabetes.“Die Wahrscheinlichkeit einer notwendigen vollstationären Behandlung aufgrund der Diagnose "Diabetes mellitus" steigt mit zunehmendem Alter: 58 Prozent der im Jahr 2023 behandelten hessischen Patienten waren 60 Jahre und älter. Zwar nehme die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung mit dem Alter bei beiden Geschlechtern laut statistischem Landesamt zu, Männer sind jedoch häufiger betroffen. Das liege laut Alexandra Kautzky-Willer der Universität Wien an der unterschiedlichen Fettverteilung und einer risikoreicheren Lebensweise. Männer hätten demnach ein höheres Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und Diabetes. In Deutschland sind mehr als acht Millionen Menschen bereits an einer der beiden Diabetes-Typen erkrankt, jedes Jahr kommen 500 000 Patienten hinzu.