Gedenkgraffiti für Opfer von Hanau in Frankfurt beschmiert

Unbekannte Täter haben in Frankfurt ein Graffiti in Gedenken an die Opfer des Anschlags von Hanau mit verfassungsfeindlichen Symbolen übersprüht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Beschmierung unter Frankfurter Friedensbrücke: Restauration des Gedenkwerks geplant

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 53199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Was geschah in Hanau?

Vater des Hanau-Attentäters vor Gericht

Das Graffiti an der Freiluftgalerie Friedensbrücke in Frankfurt, welches den Opfern des Anschlags von Hanau gewidmet ist, wurde von unbekannten Tätern beschmiert. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen am Freitagnachmittag (27. September) bemerkt, dass das Graffiti an einigen Stellen unter anderem mit verfassungsfeindlichen Symbolen übersprüht wurde. Genaue Angaben zur Tatzeit macht die Polizei nicht.Nachdem die verfassungsfeindlichen Inhalte und weitere Beschädigung auf dem Gedenkwerk gemeldet wurden, reagierte die Polizei und überdeckte die verfassungsfeindlichen Symbole umgehend nach Eintreffen der Beamten mit blauer Farbe. Bürgermeisterin und Diversitätsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg (GRÜNE) äußerte sich in einer Meldung: „Es macht mich fassungslos und wütend, dass Menschen den Erinnerungsort des Gedenkens an Hanau schänden“. Sie bot ihre Unterstützung bei der Wiederherstellung an. Eine professionelle Entfernung und Restauration des Werks, ohne es dabei zu beschädigen, soll in Kürze durchgeführt werden.Beim Anschlag von Hanau erschoss am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Mann aus rassistischen und rechtsextremen Motiven an zwei Tatorten insgesamt neun Menschen mit Migrationshintergrund. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Die Tat löste bundesweit Diskussionen über Extremismus aus.Bis zum heutigen Tage gibt es offene Fragen. So zum Beispiel, warum der Notausgang am ersten Tatort in der „Arena Bar“ verschlossen war und warum der Notruf in der Tatnacht nicht erreichbar war. In Bezug auf erstere hat die Familie des getöteten Hamza Kurtović Strafanzeige gestellt.Im Moment steht auch der Vater des Hanau-Attentäters wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch vor dem Hanauer Amtsgericht. In dem Verfahren werden insgesamt neun verschiedene Strafverfahren gegen ihn zusammengetragen.Dabei sorgte der Vater des Attentäters für Aufsehen als er vergangene Woche Donnerstag von Beamten ins Gericht getragen werden musste und sich anschließend im Gerichtssaal auf den Boden legte. Darüber hinaus verweigert der Angeklagte, jegliche Angaben vor Gericht zu machen, nicht einmal zu seiner Person. Bereits der erste Prozesstag konnte nicht stattfinden, weil der Angeklagte nicht erschien.