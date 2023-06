Burschenschafter sagen Veranstaltung in der Paulskirche ab

Der Convent Deutscher Akademikerverbände (CDA) will auf den Festakt in der Paulskirche am 18. Juni verzichten.

Kein Festakt von Burschenschaften in der Paulskirche

Nargess Eskandari-Grünberg: Proteste gegen reaktionäre Männerbünde

Eigentlich wollten Burschenschaften und Studentenverbindungen am 18. Juni einen sogenannten Festakt in der Frankfurter Paulskirche begehen. Dieser wurde vom Veranstalter, dem Convent Deutscher Akademikerverbände (CDA), nun abgesagt.Wie die Stadt Frankfurt in ihrem Pressenewsletter mitteilt, habe der CDA die für Sonntag geplante Veranstaltung zum 175. Jubiläum des Paulskirchenparlamentes abgesagt. „Wie der Organisator der Veranstaltung, der cda, der Stadt Frankfurt am Dienstag, 13. Juni mitgeteilt hat, verzichte man auf die Durchführung des Festaktes“, heißt es vonseiten der Stadt. Um die Veranstaltung war in der Stadt ein Streit entbrannt , auch hatten verschiedene zivilgesellschaftliche Gruppen ihren Protest angekündigt. Nach einem Symposium am Samstag war der Festakt in der Paulskirche mit voraussichtlich 200 bis 300 Teilnehmenden geplant. Zum Protest hatten neben Parteien auch linke Gruppen aufgerufen. Problematisch finden viele, dass nach dem als Antisemiten eingeordneten Roger Waters nun rechte Burschenschaften in ein öffentliches Gebäude der Stadt einziehen, um sich zu positionieren. Einige plädieren dafür, zukünftig die Zugangsregeln zu solchen historischen Orten wie der Festhalle oder der Paulskirche zu ändern.Die grüne Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg hatte gegenüber dem JOURNAL betont, ihre Stimme erheben zu wollen: „Mit meiner Biografie und meiner Haltung zeige ich deutlich, dass es immer darum geht, alle demokratischen Kräfte zu stärken und unsere Stimme gegen undemokratische Kräfte zu erheben. Deshalb werde ich auch bei den Protesten gegen die Veranstaltung sprechen. Darauf freue ich mich und ich hoffe, dass Frankfurt laut und deutlich zeigt, was die Stadt von reaktionären Männerbünden hält.“