Digitales Angebot für Betreuungsplätze erhält Relaunch

Aufnahmekriterien richten sich nicht nach dem zeitlichen Eingang der Vormerkung

Wer im November die Webadresse kindernetfrankfurt.de aufruft, wird auf eine Infoseite umgeleitet. Bei Fragen zur Umstellung: kindernetfrankfurt.amt40@stadt-frankfurt.de

Das digitale Vormerksystems für Betreuungsplätze „kindernetfrankfurt.de“ wird modernisiert. Der Zeitplan für die Inbetriebnahme der Webseite umfasst zwei Phasen. Ab dem 1. November erfolgt die Umstellungsphase. Das Portal ist zuerst nicht für Benutzerinnen und Benutzer freigeschaltet. Anfang Dezember erfolgt dann der Neustart und „kindernetfrankfurt.de“ wird wieder verfügbar sein. Alle Eltern, die einen Betreuungsplatz suchen, müssen sich und ihre Kinder beim Portal neu registrieren.„Natürlich werden wir auch weiterhin informieren und erreichbar sein“, bekräftigt Ute Sauer, Leiterin des Stadtschulamtes die Bestrebungen der Stadt Frankfurt. Für Sylvia Weber (SPD), Dezernentin für Bildung, Immobilien und Neues Bauen, ist die „Umstellung eines technischen Systems, das von 35 000 Frankfurter Familien genutzt wird, eine große Herausforderung“. Sie setzt sich dafür ein, dass „alle Benutzerinnen und Benutzer gut informiert sind und den Fahrplan des Neustarts kennen“.Die Betreuungsplätze werden nach den Frankfurter Aufnahmekriterien und nicht nach dem zeitlichen Eingang der Vormerkung vergeben. Sauer ist dabei besonders wichtig: „Niemand wird durch die Umstellung einen Nachteil haben – weder durch die Systempause im November noch durch die im Dezember erforderliche Neuregistrierung.“ Es ist nicht erforderlich, sich möglichst früh im Dezember für die Plätze zu registrieren.Das neue „kindernetfrankfurt.de" soll noch mobiler nutzbar sein und sich auch auf dem Smartphone bespielen lassen. „Ab Dezember und für viele Jahre wird das neue Portal dazu beitragen, dass tausende Frankfurter Familien für ihre Kinder individuell gewünschte Betreuungsplätze finden“, so Weber.Im gesamten Stadtgebiet sind an öffentlichen Stellen, in Betreuungseinrichtungen und an Grundschulen mehrsprachige Info-Flyer verteilt und ausgelegt. Alle registrierten Benutzerinnen und Benutzer haben eine E-Mail mit den wichtigsten Informationen zu Umstellung und Neustart erhalten.