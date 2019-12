So feiert Frankfurt

Ob Batschkapp oder Alte Oper, Kunstverein Montez oder Orange Peel, Jazz oder Techno, Live Cooking oder Dance Classics – in Frankfurt muss sich an Silvester niemand langweilen. Wir haben eine Übersicht über die besten Silvesterpartys zusammengestellt.

Batschkapp Silvesterparty – Mixed, 90s – 22 Uhr Batschkapp



Das ganze Jahr über bewegt sich das Batschkapp zwischen modernem Rock-Club und alternativer Elektronächte. In der Silvesternacht geht es dann unter dem Motto „alles 90er& andere Ohrwürmer“ auf eine musikalische Reise in vergangenen Jahrzehnte. Dabei bleibt kein Genre unberührt. Zur Stärkung für die tanzwütige Menge gibt es leckeres Buffet „All Night Long“. Neben dem musikalischen Feuerwerk auf der Tanzfläche gibt es ein großes von Pyrotechnikern durchgeführtes Outdoor Feuerwerk und gegen die Kälte 100 Liter Glühwein vor free. Karten gibt’s im VVK für 15 Euro.



Roaring Montez Silvester, Goldene Zwanziger – Mixed –20 Uhr Kunstverein Familie Montez



Beim gold glitzernden Kunstverein der Familie Montez erwartet Besuchende eine Zeitreisen-Silvesterparty in die goldenen 20er Jahre. Begleitet von Elektorswing und Jazz geht es glamourös ins neue Jahr. Um 0.00 Uhr wird es goldenen Konfettiregen auf der Honselbrücke geben, mit besten Blick über die ganze Stadt. Als Dresscode wird chic, extravagant und 20er Jahre Style erwartet.



Skyline Silvesterparty – Live Cooking, Live Band, Panoramablick, 21 Uhr InterContinental Frankfurt



Zum kulinarischen Abend mit 5-Gänge-Menü bei Pianomusik und fulminanter Champagnerparty im 21. Stock mit Live-Cooking-Buffetstationen und kulinarischen Highlights aus der ganzen Welt lädt das InterContinental ein. Für perfekte Stimmung sorgen einerseits die Band und andererseits entspannte Klänge in der Lounge über den Dächern der Stadt.



Frankfurts 20s Party Silverster – Roaring Twenties, 21:30 – Danzig am Platz



Ganz im Stil und Ambiente der 20er-Jahre ist das Danzig am Platz dekoriert. Mit goldenen Räumen aus vergangenen Zeiten, wo einst Filmstars und Gangster auf frivole Damen trafen. Das Event startet um 21:30 und erinnert einerseits mit Elektroswing von Benedict Coon, der auch am Saxophon performen wird, an die Musik der 20er und wartet andererseits mit aktuellen Hits und Klassikern von DJ Till und Dj Plattenreiter auf. Schicke Garderobe wird erwartet, 20er Outfits sind gern gesehen. Tickets gibt es ab 69 Euro zzgl. VVk Gebühr, im Eintrittspreis ist ein Verzehrgutschein in Höhe von 40 Euro inkludiert.





Silvester Fanklub Special – Rock & Indie –18 Uhr – Silbergold



Im würfelförmig designten Club Silbergold, wird in unmittelbarer Nähe zur Frankfurter Zeil, mit lauten Gitarren das alte Jahr verabschiedet. Außerdem stehen die DJS FANKLUB, LEO.PART und TRAVIS TRADEMARK bereit, um mit feinstem Indie das neue Jahr einzuläuten.



Silvester im Alex – Mixed –19 Uhr – Alex Skyline Plaza



Für alle, die im Lichtermix von Feuerwerk und Frankfurter Skyline durch die Silvesternacht tanzen möchten, bietet der Alex auf dem Dach des Skyline Plaza eine unvergleichliche Nacht.



30 Plus Silvester – Dance Classics, Live Musik – 20 Uhr – Zoo Gesellschaftshaus



Den Jahreswechsel entspannt unter sich feiern, kann die Ü 30 Generation im Zoo Gesellschaftshaus, beste Stimmung ist mit dem Live-Auftritt der „Takanaka Club-Band“, die eine Symbiose aus Dance-Funk- und Soul darbietet und Pop&Rock Klassikern von DJ E.TC., garantiert.





Silvester ohne TAMTAM – Entspannt essen mit Band – 20 Uhr Club Voltaire



Auch in diesem Jahr bietet der Club Voltaire die Möglichkeit den Jahreswechsel entspannt angehen zu lassen. Mit Band, Essen und Getränken geht es ganz zwanglos ins neue Jahr.



Big Bash – 30 Jahre Tighten Up – Soul R´n´B, Beats – 21 Uhr Dreikönigskeller



"Thighten Up!“ ist das Motto im charaktervollen Kleinod Dreikönigskeller. Mit funkigen Soul und fetten Beats wird 2020 genauso gestartet wie 2019 aufgehört hat, phänomenal!



Silvester im LSKH – Mixed – 21 Uhr Lesbisch Schwules Kulturhaus



Alle Freunde der queeren und schrillen Feierei sind am Silvesterabend ab 21 Uhr in Lesbisch Schule Kulturhaus eingeladen. Für ordentliche Stimmung sorgt Frau P. an den Decks für alle Fans der queeren Kultur ein Muss!



Welcome 2020 – Mixed, gays – 22:00 Karlson Club



Der Karlson Club lädt zur Silvesternacht alle Freunde und die, die es noch werden wollen zur queeren “Welcome 2020” Silvester Party. Auf drei Floors mit 4 DJ´s (S.A., Dirk Vox, Dommy Dean) wird gefeiert bis zum abwinken. Die musikalische Bandbreite reicht von Charts über Hip Hop, Oldschool, RnB bis hin zu Electro und House. Sogar Schlager sind mit dabei. Tickets gibt’s im VVK für 15 Euro, an der Abendkasse für 20 Euro und für early birds bis 22:00 für 10 Euro. Bis 23:30 gibt’s ein Glas Sekt dazu, für Fingerfood ist gesorgt.



Jazzkellers Dancenite – Soul, Funk, Swing, Latin – 22:00 Jazzkeller



Die etwas andere Party gibt es im Jazzkeller. Hier ist das Besondere, dass es nichts Besonderes geben wird. DJs legen Original Soul& Funky Grooves auf, ansonsten gibt es keine Pflichtgetränke, kein teures Buffet und stattdessen eine Brezel und eine Obstkorb.



Kuddelmuddel – Musik, Kunst, Essen – 22:00 Atelierfrankfurt



Im Atelierfrankfurt gibt es in der Silvesternacht drei prächtig geschmückte Floors mit elektronischer Musik, sowie einem Chillout Bereich im Hof und Feuerstellen zum Aufwärmen. Musikalisch kommt es zu einem bunten Kuddelmuddel von House über Tech-House und Techno mit bekannten Cews, Labels und Kollektiven. Wer spielt und auflegt wird, wie immer, vorab nicht verraten.



Ring, Ring, 2020 is calling – Different Styles – 22:00 Nachtleben



Auf der Silvesterparty in der Frankfurter Innenstadt ist man mitten im Frankfurter Nachtleben. Auf zwei Floors und im Outdoorbereich erwartet die Tanzwütigen Musik aus den 90ern, 00ern sowie aktuelle Charts. Auflegen werden die DJ Teams 1Nacht, 10Partys (Batschkapp), Disco Frankfurt (Velvet Club) und We Love 90s (LePanther!). Außerdem gibt es 500 Willkommens Sekt und ein Schokoladen Buffet.



Silvesterfeier im Foyer – 22:00 - Oper Frankfurt



In angenehmer Atmosphäre kann man den Jahreswechsel in den Foyers der Oper Frankfurt erleben. Nach der Vorstellung von Friedrich von Flotows „Martha“ um 19.30 Uhr geht es gegen 22.15 bei Buffet und mit den erprobten DJs Heinz Felber und Thomas Moschny entspannt ins neue Jahr. Tickets gibt’s für 98 Euro inkl. Buffet und Getränke.



Dora Brilliant Silvester - Techno & Electro – 22:00 Tanzhaus West



Zur Dora Brilliant Silvesterparty im Tanzhaus West gibt es mit einem Mix aus treibenden Techno & feinstem Electro ordentlich was auf die Ohren. Mit dabei ein riesiges Line-Up mit absoluten Highlights wie Audiojack, Bebetta, Alex Do, Markus Fix, Peter Schuhmann und Vril, der live die Teller zum Glühen bringt. Auf vier Floors ist dabei Abwechslung garantiert, von melodischem House bis hin zu ballerndem Techno ist für Jeden etwas dabei. Tickets gibt’s im VVK ab 12,50 Euro oder an der Abendkasse für 25 Euro. Los geht’s um 22:00 Uhr.



Hit Happens Silvesterparty – Mixed – 23:00 Zoom



An Silvester bringen die Hit Happens Residents genau den Mix auf den Teller, der die Crowd jeden Samstag ungezwungen, locker und doch ekstatisch feiern lässt: Eine Portion Classic Hip Hop, eine Prise frische Electro & House Musik, gewürzt mit Indie-Dance und garniert mit Rock und als Sahnehäubchen die besten aktuellen Scheiben obendrauf.



Milk 'n Cream – Gays – 23:00 Orange Peel



Im Orange Peel fällt Silvester glücklicherweise auf die zweimal im Monat stattfindende Milk n Cream Party. Für die musikalische Rahmung sind die angesagte deutsche Drag Djane Miss Delicious aus Köln und der Frankfurter DJ Sascha Dreyer zuständig. Die eine punktet mit Performance und sauberen Beats, der andere mit verzaubernden Deep-House und vielfältigen Sets mit ganz besonderem Witz. Karten gibt es im VVK für 15 Euro oder an der Abendkasse für 20 Euro.



Silvester Rodeo – HipHop/90s/House – 23:00 Ponyhof



Im Ponyhof gibt es am Silvesterabend einen wilden Ritt ins neue Jahr. Mit im Gepäck eine bunte Mischung aus 90s, Dance, House, HipHop, Charts und vielem mehr. Im Mittelpunkt steht der rasante Tanz ins Jahr 2020. Eintritt kostet 10 Euro, außerdem bekommen die ersten 50 Gäste ein Freigetränk.



Stay in Presence – Techno & Elektro – 01:00 Offenbach Robert Johnson



Wenn man nach einer kurzen Pause zögerlich die Augen öffnet und auf einmal der Bass den ganzen Körper durchfährt, die Füße auf dem brummenden Boden prickeln, der vier Viertel Beat von der Seite gegen die Unterschenkel bläst und das ganze Gesicht kribbelt, während Elena Colombi back to back mit Olivia auflegt, dann findet man sich am Silvesterabend in Offenbach im Robert Johnson wieder. Dort findet der Jahreswechsel in Frankfurts wahrscheinlich coolstem Club so unaufgeregt statt, dass mit Sicherheit kein Silvesterlärm zu hören sein wird. Dafür sauberster Techno und House auf zwei Floors. Los geht es am 1.01 um 1 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse für 20 Euro.