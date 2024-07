Kleingeistigkeit gegen Freigeistigkeit: Die Burgfestspiele Bad Vilbel zeigen Peter Weirs preisgekrönten Spielfilm als Theaterstück.

Burgfestspiele in Bad Vilbel: ein Club für die Literatur zur Steigerung des Lebens

Der Club der Toten Dichter, Schauspiel, Bad Vilbel, Burgfestspiele, Burg Vilbel, Klaus-Havenstein- Weg 2, 1./2., 21./22. August, 20.15 Uhr

Ein Ort für Freigeister ist das Welton-Internat nicht. Wer seine Kinder dort zur Schule schickt, möchte ihnen einen Weg zu den amerikanischen Elite-Universitäten ebnen. Anzugtragende Lehrer stehen also in holzvertäfelten Klassenzimmern und lassen ihre Schüler die Beugungen lateinischer Substantive aufsagen. Bildung wird als eine Dienstleistung verstanden, das Lernen als eine Pflicht. Doch das ändert sich, als ein neuer Lehrer an die Schule kommt: John Keating.Keating möchte seine Schüler zum selbstständigen Denken anregen, Interessen wecken und diese fördern. Gleich in seiner ersten Unterrichtsstunde fordert er die Schüler dazu auf, die Einführung in die Lyrik-Interpretation aus ihrem Englischbuch herauszureißen. Statt Lyrik nach erlernten Schemata zu bewerten, sollen sie eigene Gedichte schreiben. Diese unkonventionellen Lehrmethoden wecken bei Keatings Lehrerkollegen bald jedoch Neugier, Argwohn und Kritik. Bei seinen Schülern wiederum wird Keating zu einem bewunderten Vorbild.In einem alten Schul-Jahrbuch finden sie heraus, dass auch Keating einstmals das Welton-Internat besuchte, damals die Redaktion der Schülerzeitung leitete und ein Mitglied in dem mysteriösen „Club der toten Dichter“ war, einem Club für die Literatur zur Steigerung des Lebens. Seine Schüler lassen diesen Club von neuem aufleben. Sie schleichen sich nachts aus dem Internat, veranstalten geheime Treffen – und geraten so in einen Konflikt mit der Schulleitung.Bald stehen sich die Gegensätze dabei offen gegenüber: Kleingeistigkeit gegen Freigeistigkeit, Regeleinhaltung gegen Regelbruch, persönliche Entfaltung gegen bürgerliche Konvention. Auf der Burg Vilbel entsteht Peter Weirs Spielfilm mit einigen kleinen Modernisierungen neu als ein Theaterstück. Wie alle Aufführungen der Burgfestspiele ist auch dieser Stoff schwungvoll inszeniert und bietet für den Rest des Sommers beste Unterhaltung.