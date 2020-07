Summer Emotions-Festival findet trotz Corona statt

Am Freitag hat das Summer Emotions-Festival 2020 in Bad Vilbel unter besonderen Hygienemaßnahmen begonnen. Von Schlager bis zu Kindertheater deckt das alljährliche Festival noch bis zum 16. August ein großes Unterhaltungsspektrum ab.

Durch das gemeinsame Engagement von Künstlerinnen und Künstlern, die Leitung der Technik-Dienstleistung, Caterern und dem Leiter der Veranstaltung, Daniel Schneider, hat das dreiwöchige Open Air-Event trotz Corona-Pandemie am vergangenen Freitag begonnen. Zeitweise stand die Festivalplanung auf wackeligen Beinen, laut den Veranstalten, hätten sich jedoch auch die Künstlerinnen und Künstler für den Erhalt des Festivals eingesetzt und ohne die Garantie einer festen Bezahlung zugesagt. Zudem musste das Festival in diesem Jahr ohne finanzielle Unterstützung von Sponsoren und staatlichen Zuschüssen auskommen.Für das Festival waren zudem strenge Hygienevorschriften verpflichtend. „Das hat mich und uns natürlich vor eine große Aufgabe gestellt, aber wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und können sagen, ein Festival-Besuch bei Summer Emotion wird wahrscheinlich deutlich sicherer sein als der Einkauf im Supermarkt“, so Schneider. Folglich werden die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr keine Eintrittskarten an der Abendkasse erwerben können. Beim Kauf der Karten suchen sich Besucherinnen und Besucher stattdessen ihren eigenen Sitzplatz aus. Zwischen den Sitzplätzen gilt außerdem ein großer Sicherheitsabstand.In diesem Jahr können sich Festival-Fans auf ein breites Spektrum an Unterhaltung und Kultur freuen. So werden bekannte Komiker wie beispielsweise Andy Ost und Matthias Jung als auch die Artisten vom Sterne des Varietés erwartet. Zudem bietet das Festival Programmpunkte an, die sich gezielt an Kinder und Familien richten. So wird beispielsweise das Theaterstück Froschkönig aufgeführt. Mit den Clowns vom Varite Flaxxini können sich Kinder zudem über ein lustiges Zirkus-Spektakel freuen.Weitere Informationen zur Veranstaltung, zum Programm und Kartenverkauf können hier eingesehen werden.>> Das JOURNAL FRANKFURT verlost 3x2 Freikarten für Matthias Keller beim Summer Emotions Festival. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier