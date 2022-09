Den unendlichen Träumen gewidmet

Bereits zum achten Mal findet am Samstagabend das Internationale MainWeltmusik Festival des Vereins Su Arts e.V. in Offenbach statt. Diesmal aber nicht Open Air, sondern im Konzertsaal des Offenbacher Büsing Palais.

„Dieses Festival ist Ihnen und Ihren unendlichen Träumen gewidmet. Und denen, die sie teilen.“ Mit dieser Botschaft wendet sich der Verein Su Arts e.V. an sein Publikum und will genau die mit seinem „MainWeltmusik“ Festival am Samstag, 10. September ab 19 Uhr im Konzertsaal Jacques Offenbach des Büsing Palais in Offenbach musikalisch umsetzen. Lieder ohne Grenzen sollen Nationen für Frieden und Hoffnung verbinden. „Das Festival soll das Zusammenleben der Menschen in der Rhein-Main-Region fördern, indem es eine Plattform für die Vielfalt der eigenen Kultur bietet, die unabhängig von Sprache, Religion und Nationalität ist“, haben sich die Festivalmacher auf die Fahnen geschrieben. „Die einzige gemeinsame Sprache der Welt ist die Musik, denn im Gegensatz zur gesprochenen Sprache, kennt die Welt der Musik keine Verständnisbarrieren; wer eine Melodie mit offenem Herzen hört, versteht, was überliefert wird, und taucht in die Welt des Sängers ein“, heißt es weiter.Das fast fünfstündige Programm bietet ein musikalisches Fest mit hochkarätigen Künstlern aus Deutschland, der Türkei, Portugal, der Ukraine und Polen, bei dem Grenzen überwunden und Friedens- und Hoffnungslieder mit ihren einzigartigen Musiktraditionen gesungen werden. Mit von der Partie sind Waldzitherpunk (Deutschland), Trio Fado (Portugal), Dikanda (Polen), Luiku (Ukraine), Hasan Yükselir und Vural Güler (beide Türkei). Der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister, Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen) und der Oberbürgermeister der Stadt Offenbach, Felix Schwenke (SPD), übernehmen in diesem Jahr erneut die Schirmherrschaft für das „MainWeltmusik“ Festival.