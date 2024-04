Die Kasematten im Untergrund Frankfurts erkunden

Konzert-Highlights im April

Scooter kommt in die Festhalle

April, April, der macht, was er will – das gilt im kommenden Monat nicht nur für das Wetter, sondern auch für das Unterhaltungsprogramm in Frankfurt und Rhein-Main. Einen Überblick finden Sie hier.

Text: Björn Lautenschläger / Foto: © Philip Nürnberger, Sheffield Tunes