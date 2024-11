Neue Lesebühne im Café Mutz

Am 13. November ist Premiere im Frankfurter Café Mutz. Auf der neuen Lesebühne „Text & Tenor“ lesen aufstrebende Autoren aus bisher unveröffentlichten Arbeiten. Ihre Werke reichen von kurzer Prosa bis Lyrik.

Café Mutz, Alt-Niederursel 27, 60439 Frankfurt am Main

Der Eintritt ist frei, um Reservierung im Café Mutz unter 069 96864758 wird gebeten.

Auf der ersten Veranstaltung der neuen Lesebühne „Text & Tenor“ stellen sechs Autorinnen und Autoren am 13. November ab 19:30 ihre Arbeiten vor. Durch die vielfältigen Literaturgenres können Interessierte ein breites Spektrum an neuen Texten erwarten. Die Werke der preisgekrönten Schriftsteller reichen von kurzer Prosa bis Lyrik. Das "Café Mutz" in Niederursel versteht sich selbst als Proberaum für neue Literatur und möchte den Autoren ein anspruchsvolles Publikum bieten, das es gilt zu überzeugen.veröffentlicht Lyrik und Prosa. Sie studierte Theaterregie und Literarisches Schreiben an der Kunsthochschule für Medien Köln. Ihr Lyrikband „Triebe klimatischer Verhältnisse” erschien 2021. Sie ist Co-Initiatorin der queer-feministischen Lesereihe „ohne Pronomen“ und moderiert Literaturveranstaltungen.ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und Autorin. Den Schwerpunkt ihrer schriftstellerischen Arbeit bilden Romane und Erzählungen. Sie veröffentlicht Schreibratgeber zu den Themen Diversität, Inklusion und seelische Gesundheit. Des Weiteren engagiert sie sich in literarischen Verbänden und Vereinen für Inklusion und Integration.studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim und arbeitet seit 2019 als Literaturvermittlerin. Sie engagiert sich ehrenamtlich als Veranstalterin bei der Frankfurter Lesungsreihe „never wash them“. Melien erhielt mehrere Auszeichnungen für Kurzprosa, darunter den hr2-Literaturpreis.studiert Publizistik und Komparatistik an der Johannes-Gutenberg Universität Mainz. Neben ihrem Studium arbeitet sie als freie Mitarbeiterin bei einer Lokalzeitung. Sie hat dreimal beim Literaturpreis „Ohne Punkt und Komma“ gewonnen, sowie den diesjährigen hr2-Literaturpreis.studiert Philosophie und Germanistik an der Goethe-Universität Frankfurt. In diesem Jahr ist sie Preisträgerin des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen.ist freier Autor und wurde 2024 mit dem Stipendium des Deutschen Preises für Nature Writing ausgezeichnet. Er veröffentlicht in Literaturzeitschriften und Anthologien. Derzeit arbeitet er mit Unterstützung des Literaturhauses München an seinem ersten Roman.Nach den jeweils viertelstündigen Lesungen der Autoren ist Raum für Gespräche und Diskussionen eingeplant. Der enge Kontakt mit dem Publikum soll dazu anregen, die Arbeiten der Autoren kritisch zu bewerten und bietet wichtiges Feedback für die Literaten. Das „Café Mutz“ ist seit dem Jahr 2021 ein lebendiger Ort für Freunde der Literatur. Die Veranstaltung „Text & Tenor“ findet vierteljährig statt.