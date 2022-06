Filme schauen unter freiem Himmel

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause sollen ab Freitag wieder Filme der vergangenen Monate und Neuerscheinungen über die Leinwand des Hafenkinos laufen. Bis Ende August kann das Open-Air-Kino in Offenbach zweimal pro Woche besucht werden.

Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das Offenbacher Hafenkino Open Air vom 10. Juni bis 27. August zurück. An zwei Spieltagen pro Woche, in der Regel freitags und samstags, sollen Filme der zurückliegenden Monate sowie Neuerscheinungen über die Leinwand im Hafen 2 laufen. In diesem Jahr soll der Film „Wo in Paris die Sonne aufgeht“ von Jaques Audiard, in dem sich die Lebenswege von drei Frauen und einem Mann aus Paris im 13. Arrondissement kreuzen, das Hafenkino eröffnen.Ein weiterer Film, der bereits für das Open-Air-Kino feststeht, ist beispielsweise „Toubab“, in dem es um einen aus der Haft entlassenen Jungen geht, der seinen Kumpel heiratet, um einer drohenden Abschiebung in den Senegal zu entgehen. Außerdem wird der Film „Zuhurs Töchter“ gezeigt, ein Dokumentarfilm über zwei trans*Schwestern, die als kurdische Geflüchtete aus Syrien nach Deutschland kamen. Darüber hinaus sind Filme wie „Das schwarze Quadrat“, „Nico“ und „Licorice Pizza“ zu sehen. Die Filmliste soll im Laufe des Sommers noch ergänzt werden. Alle Filme werden im Original mit deutschen Untertiteln präsentiert. Deutschsprachige Filme werden mit englischen Untertiteln gezeigt. Die jeweiligen Ausstrahlungstermine werde man nach und nach ankündigen, teilen die Veranstaltenden mit.Auch für Speis und Trank soll im Hafenkino gesorgt werden. In der Kombüse stehen Pommes und vegetarische Bratwürstchen auf der Karte. Im Café des Hafenkinos werden Handkäsbrote, vegane und vegetarische Sandwiches und weitere Speisen angeboten. Zusätzlich zum Café soll es einen Kiosk-Container oder Schankwagen geben, um längere Warteschlangen zu vermeiden. Die Veranstaltenden bitten darum, kein eigenes Essen oder Getränke mitzubringen, da man auf die Einnahmen angewiesen sei.Erstmals gibt es in diesem Jahr eine Abendkasse, dennoch empfiehlt es sich, Kinotickets online schon im Vorverkauf zu erwerben. Im Hafenkino gilt freie Platzwahl. Sollten Termine wegen des Wetters verlegt werden, behalten die Tickets ihre Gültigkeit für den Ausweichtermin. Alternativ können sie per Mail an service@loveyourartist.de erstattet werden. Weitere Informationen zu den Zusatzterminen und dem Programm gibt es auf der Website des Hafenkinos