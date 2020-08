Kinofeeling im Alten Polizeipräsidium

Das Freiluftkino Frankfurt findet in diesem Jahr bereits zum siebten Mal statt. Vom 13. bis zum 30. August werden an 14 Abenden Filmhighlights aus dem vergangenen Jahr im Innenhof des Alten Polizeipräsidiums gezeigt.

Seit 2002 steht das Alte Polizeipräsidium auf der Mainzer Landstraße leer, seit dem Kauf durch die Projektentwickler Gerchgroup AG im März 2018 hat sich nichts getan. Die Veranstalter des Freiluftkinos nutzen diesen Leerstand nun temporär aus und organisieren vom 13. bis zum 30. August ein Open-Air Kino im Innenhof.Das Polizeipräsidium ist nicht die erste außergewöhnliche Location, die die Veranstalter des Vereins Lichter Filmkultur ausgewählt haben. Die ersten beiden Ausgaben fanden im Innenhof des Cantatesaals statt, weitere Orte waren der Campus Bockenheim, das ehemalige Deutsche-Bank-Areal sowie zuletzt die Terrasse des Clubs le Panther. Der Innenhof bietet laut den Veranstaltern, unter Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen, Platz für 250 Zuschauerinnen und Zuschauer. Beginn der Vorstellung ist jeweils um 21 Uhr.Neben der visuellen werde auch für die kulinarische Verpflegung gesorgt, so die Veranstalter. Neben einem Angebot an Kaltgetränken soll, wie in den vorherigen Jahren auch, Chez Vivi Crêpes und Galettes anbieten. Den Start am Donnerstag, dem 13. August, übernimmt das Roadmovie „Queen & Slim“, weiter geht es mit der südkoreanischen Gesellschaftssatire Parasite, die als erster nicht-englischsprachiger Film den Oscar in der Kategorie „Bester Film“ erhielt. Auch weitere Oscar-Kandidaten, wie „Joker“ oder Quentin Tarantinos „Once Upon a Time... in Hollywood“ stehen im Programm. Der Vorverkauf ist bereits gestartet, Tickets und weitere Infos zum Programm gibt es auf der Webseite des Freiluftkinos